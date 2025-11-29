Spoiler: पैसों नहीं प्यार के लालच में पड़ेगी रजनी, गौतम को ब्लैकमेल करेगा उसी का प्यादा

संक्षेप: Anupamaa Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में आगे गौतम गांधी को उसी का प्यादा मुश्किल में डाल देगा, देखना होगा कि वो अब इस मुसीबत से किस तरह बाहर आता है।

Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि रजनी ताई उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से इनकार कर देगी जो गौतम ने बनवाया था। रजनी ताई अपने असिस्टेंट को बताएगी कि राजनीति में लोगों के दिल जीतना ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्योंकि उनके PA को डील कराने के पैसे मिले होंगे, तो वह घुमा फिराकर बार-बार इस बात पर जोर देगा कि हमें डील कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलता है। बातों-बातों में रजनी का PA पराग कोठारी का नाम ले देगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पैसों नहीं प्यार के लाल में पड़ेगी रजनी रजनी ताई जो कि कॉन्ट्रैक्ट के रिजेक्शन पर साइन करने ही जा रही होगी, वह रुक जाएगी और फिर असिस्टेंट की दिखाई पराग कोठारी की तस्वीर देखने लगेगी। वो पराग कोठारी के साथ उसके कॉलेज की यादों में खो जाएगी। असिस्टेंट फिर एक बार जोर देगा कि मैडम आपको विचार करना चाहिए और रजनी ताई के हाथ से पेन छूट जाएगा। वो कहेगी कि ठीक है इस पर सोचेंगे। माना जा रहा है कि अब यहां पर रजनी दिमाग से नहीं बल्कि दिल से फैसला लेगी और गौतम-पराग के पक्ष में फैसला करेगी।