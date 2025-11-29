Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupamaa Spoiler Alert in Hindi Rajni Greed in Love Gautam Blackmailed by his Pawn
Spoiler: पैसों नहीं प्यार के लालच में पड़ेगी रजनी, गौतम को ब्लैकमेल करेगा उसी का प्यादा

Spoiler: पैसों नहीं प्यार के लालच में पड़ेगी रजनी, गौतम को ब्लैकमेल करेगा उसी का प्यादा

संक्षेप:

Anupamaa Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में आगे गौतम गांधी को उसी का प्यादा मुश्किल में डाल देगा, देखना होगा कि वो अब इस मुसीबत से किस तरह बाहर आता है।

Sat, 29 Nov 2025 03:22 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि रजनी ताई उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से इनकार कर देगी जो गौतम ने बनवाया था। रजनी ताई अपने असिस्टेंट को बताएगी कि राजनीति में लोगों के दिल जीतना ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्योंकि उनके PA को डील कराने के पैसे मिले होंगे, तो वह घुमा फिराकर बार-बार इस बात पर जोर देगा कि हमें डील कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलता है। बातों-बातों में रजनी का PA पराग कोठारी का नाम ले देगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पैसों नहीं प्यार के लाल में पड़ेगी रजनी

रजनी ताई जो कि कॉन्ट्रैक्ट के रिजेक्शन पर साइन करने ही जा रही होगी, वह रुक जाएगी और फिर असिस्टेंट की दिखाई पराग कोठारी की तस्वीर देखने लगेगी। वो पराग कोठारी के साथ उसके कॉलेज की यादों में खो जाएगी। असिस्टेंट फिर एक बार जोर देगा कि मैडम आपको विचार करना चाहिए और रजनी ताई के हाथ से पेन छूट जाएगा। वो कहेगी कि ठीक है इस पर सोचेंगे। माना जा रहा है कि अब यहां पर रजनी दिमाग से नहीं बल्कि दिल से फैसला लेगी और गौतम-पराग के पक्ष में फैसला करेगी।

गौतम को ब्लैकमेल करेगा उसी का प्यादा

क्योंकि यहां पर उसे अपने कॉलेज के प्यार को इंप्रेस करने का मौका नजर आ रहा है, ना कि हजारों लोगों की खुशियां। इधर रजनी ताई असमंजस में नजर आ रही हैं और उधर गौतम गांधी को उसका ही एक प्यादा ब्लैकमेल करने लगा है। उसने जिस पुलिस वाली को रिश्वत देकर लीला और अंश को हवालात में डलवाया था, उसकी नौकरी चली जाएगी और वह गौतम को ब्लैकमेल करना शुरू कर देगी। वह गौतम से पैसे मांगेगी और कहेगी कि अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं सबको बता दूंगी कि आपने ही उस कंपनी का नाम खराब करवाने के लिए प्रोडक्ट्स में मिलावट करवाई थी। आगे क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए।

ये भी पढ़ें:अनुपमा से माफी मांगेगा डायरेक्टर, राजा की दूसरी शादी कराएगी मीता
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Anupamaa

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।