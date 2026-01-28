Spoiler Alert: रजनी के होश ठिकाने ला देगी अनुपमा, वरुण पहली बार देखेगा अनु का रौद्र रूप

संक्षेप: Anupamaa Spoiler Alert: रजनी ने परी-ईशानी के लिए गुंडे भिजवा कर कर दी बहुत बड़ी गलती। अनुपमा का चढ़ गया पारा। वरुण-भारती पहली बार देखेंगे अनुपमा जोशी का रौद्र रूप।

Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि रजनी देसाई नीचता की सारी हदें पार करना शुरू कर देगी। वो परी और रजनी के पीछे अपने गुंडे लगवा देगी जो दोनों लड़कियों को बहुत डराएंगे और उन्हें अपनी हद में रहने की धमकी देंगे। वक्त रहते अनुपमा दोनों लड़कियों को बचा लेगी लेकिन उसके बाद उसका पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। वो सीधी रजनी देसाई के घर जा पहुंचेगी। अनुपमा के हाथ में एक चाकू होगा जिसे देखकर वरुण और भारती दहल जाएंगे।

रजनी के होश ठिकाने ला देगी अनुपमा अनुपमा अपने बचपन की दोस्त रजनी देसाई को साफ हिदायत देगी कि आगे से अगर उसने कभी बच्चियों की जान खतरे में डालने या उनके पीछे गुंडे लगवाने की कोशिश की तो वह करारा जवाब देगी। अनुपमा रजनी देसाई को लंबा भाषण देगी और सड़क चलते औरतों के उस डर के बारे में बताएगी जो उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर लगा रहता है। अनुपमा कहेगी कि रजनी की हिम्मत भी कैसे हुए इतना घटिया कदम उठाने के बारे में। वरुण अपनी मां और अनुपमा के बीच आने की कोशिश करेगा लेकिन अनुपमा बहुत सख्त अंदाज में उसे पीछे हटा देगी।

परी-ईशानी करेंगे वापस जाने से इनकार अनुपमा के आने से ठीक पहले रजनी ने वरुण को एक चमचमाती गाड़ी और भारती को एक स्टूडियो गिफ्ट किया होगा। अनुपमा के अचानक पहुंचने और इतने रौद्र रूप में वहां आने की वजह से रजनी देसाई के घर की सारी खुशियों में खलल पड़ जाएगा। वह भारती को अपनी तरफ करते हुए कहेगी कि वो खुश है कि भले ही उसकी बेटी प्रार्थना आज उसके साथ नहीं है, लेकिन भारती के रूप में उसे दूसरी बेटी मिल गई है। वापस लौटने पर अनुपमा पाएगी कि तोषू और पाखी अपनी बेटियों ईशानी और परी से वापस लौट आने को कहेंगे।