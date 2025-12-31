Spoiler Alert: कामयाब हुई रजनी देसाई की चाल, या अनुपमा ने कर दिए नकली सिगनेचर?
Anupamaa Spoiler Alert: टीआरपी टॉपर सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि रजनी के झांसे में आकर अनुपमा कागजों पर साइन कर देगी, लेकिन असली ट्विस्ट उसके बाद आने वाला है।
Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि रजनी देसाई मौका पाकर अनुपमा पर साइन करने को लेकर दबाव बनाएगी। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा कागजों पर साइन कर भी देगी। लेकिन ठीक उसी वक्त वहां पर प्रेम और राही पहुंचेंगे और कागज देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन रजनी वो कागज छीन लेगी। राही और प्रेम को फौरन ही किसी बड़ी गड़बड़ का अहसास होगा और राही अपनी मां से कहेगी, "बिना पढ़े साइन करने को मना किया था ना, तो फिर क्यों किया?"
अनुपमा के फैसले से निराश दिखेगी राही
प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि राही अपनी मां से कहेगी, "मुझे अभी भी लग रहा है कि आपने साइन करके गलत किया है।" अनुपमा घबराई हुई होगी लेकिन कुछ नहीं कहेगी। उसे स्पॉयलर में साइन करके कागज रजनी के हवाले करते हुए दिखाया गया है जिसमें वो कहती है कि साइन कर दिए हैं, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी सिचुएशन बनेगी कि अनुपमा बिना अपनी बेटी और दामाद को वो कागज दिखाए, कागजों पर साइन कर देगी? इस सवाल का जवाब हमें अपकमिंग एपिसोड में मिलेगा।
अनुपमा ने कर दिए हैं नकली सिगनेचर?
फैन थ्योरीज की मानें तो राही के बार-बार समझाने पर भी अनुपमा का साइन कर देगा उसे नागवार गुजरेगा और जब उसे पता चलेगा कि रजनी ने घपला कर दिया है, तो वह अपनी मां से नाराज हो जाएगी। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ फैंस का कहना है कि प्रेरणा से बात करके अनुपमा को पहले ही अपनी दोस्त रजनी के बारे में अंदाजा लग गया होगा, इसलिए वो असली नहीं बल्कि गलत साइन कर देगी जो मैच ही नहीं होंगे। अब देखना यह है कि कहानी आगे क्या मोड़ लेगी। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
