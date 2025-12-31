Spoiler Alert: कामयाब हुई रजनी देसाई की चाल, या अनुपमा ने कर दिए नकली सिगनेचर?

संक्षेप: Anupamaa Spoiler Alert: टीआरपी टॉपर सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि रजनी के झांसे में आकर अनुपमा कागजों पर साइन कर देगी, लेकिन असली ट्विस्ट उसके बाद आने वाला है।

Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि रजनी देसाई मौका पाकर अनुपमा पर साइन करने को लेकर दबाव बनाएगी। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा कागजों पर साइन कर भी देगी। लेकिन ठीक उसी वक्त वहां पर प्रेम और राही पहुंचेंगे और कागज देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन रजनी वो कागज छीन लेगी। राही और प्रेम को फौरन ही किसी बड़ी गड़बड़ का अहसास होगा और राही अपनी मां से कहेगी, "बिना पढ़े साइन करने को मना किया था ना, तो फिर क्यों किया?"

अनुपमा के फैसले से निराश दिखेगी राही प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि राही अपनी मां से कहेगी, "मुझे अभी भी लग रहा है कि आपने साइन करके गलत किया है।" अनुपमा घबराई हुई होगी लेकिन कुछ नहीं कहेगी। उसे स्पॉयलर में साइन करके कागज रजनी के हवाले करते हुए दिखाया गया है जिसमें वो कहती है कि साइन कर दिए हैं, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी सिचुएशन बनेगी कि अनुपमा बिना अपनी बेटी और दामाद को वो कागज दिखाए, कागजों पर साइन कर देगी? इस सवाल का जवाब हमें अपकमिंग एपिसोड में मिलेगा।