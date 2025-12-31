Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupamaa Spoiler Alert in Hindi Rajni Desai Plan Succeed or Anu Did Forge Sign
Spoiler Alert: कामयाब हुई रजनी देसाई की चाल, या अनुपमा ने कर दिए नकली सिगनेचर?

Spoiler Alert: कामयाब हुई रजनी देसाई की चाल, या अनुपमा ने कर दिए नकली सिगनेचर?

संक्षेप:

Anupamaa Spoiler Alert: टीआरपी टॉपर सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि रजनी के झांसे में आकर अनुपमा कागजों पर साइन कर देगी, लेकिन असली ट्विस्ट उसके बाद आने वाला है।

Dec 31, 2025 02:33 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि रजनी देसाई मौका पाकर अनुपमा पर साइन करने को लेकर दबाव बनाएगी। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा कागजों पर साइन कर भी देगी। लेकिन ठीक उसी वक्त वहां पर प्रेम और राही पहुंचेंगे और कागज देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन रजनी वो कागज छीन लेगी। राही और प्रेम को फौरन ही किसी बड़ी गड़बड़ का अहसास होगा और राही अपनी मां से कहेगी, "बिना पढ़े साइन करने को मना किया था ना, तो फिर क्यों किया?"

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अनुपमा के फैसले से निराश दिखेगी राही

प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि राही अपनी मां से कहेगी, "मुझे अभी भी लग रहा है कि आपने साइन करके गलत किया है।" अनुपमा घबराई हुई होगी लेकिन कुछ नहीं कहेगी। उसे स्पॉयलर में साइन करके कागज रजनी के हवाले करते हुए दिखाया गया है जिसमें वो कहती है कि साइन कर दिए हैं, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी सिचुएशन बनेगी कि अनुपमा बिना अपनी बेटी और दामाद को वो कागज दिखाए, कागजों पर साइन कर देगी? इस सवाल का जवाब हमें अपकमिंग एपिसोड में मिलेगा।

ये भी पढ़ें:अनुपमा को रजनी का सच बताएगी प्रेरणा? ईशानी के चक्कर में बुरी फंसेगी जस्सी!

अनुपमा ने कर दिए हैं नकली सिगनेचर?

फैन थ्योरीज की मानें तो राही के बार-बार समझाने पर भी अनुपमा का साइन कर देगा उसे नागवार गुजरेगा और जब उसे पता चलेगा कि रजनी ने घपला कर दिया है, तो वह अपनी मां से नाराज हो जाएगी। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ फैंस का कहना है कि प्रेरणा से बात करके अनुपमा को पहले ही अपनी दोस्त रजनी के बारे में अंदाजा लग गया होगा, इसलिए वो असली नहीं बल्कि गलत साइन कर देगी जो मैच ही नहीं होंगे। अब देखना यह है कि कहानी आगे क्या मोड़ लेगी। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Anupamaa

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।