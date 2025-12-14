Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Spoiler: कामयाब होगी रजनी और वरुण की चाल, अपकमिंग एपिसोड में आएंगे ये 3 दमदार ट्विस्ट

Anupamaa Spoiler Alert: रजनी जहां किसी तरह अपनी दोस्त की नजरों में भली बनी रहकर अपनी करोड़ों की डील क्लीयर करना चाह रही है, वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा वरुण किसी तरह चॉल के लोगों का दिल जीतने की कोशिश में लगा है।

Dec 14, 2025 02:48 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
अनुपमा सीरियल का अपकमिंग एपिसोड काफी नए मोड़ लेकर आने वाला है। रजनी जान-बूझकर अनुपमा से उसके साथ क्रिसमस की शॉपिंग करने चलने को कहेगी, ताकि उसके बेटे वरुण को भारती के साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाए। एक तरफ जहां शॉपिंग के दौरान रजनी अपनी दोस्त अनुपमा के पराग कोठारी के साथ रिश्ते को समझेगी वहीं दूसरी तरफ वरुण अलग-अलग तरीकों से भारती का दिल जीतने की कोशिश करेगा।

कामयाब होगी रजनी के बेटे की चाल

वह काफी हद तक कामयाब भी होगा, क्योंकि सरिता से लेकर जस्सी तक हर कोई बाद में भारती से यही कहेगा कि यह लड़का तो ग्रीन फ्लैग है। भारती भी कहीं ना कहीं अब वरुण के बारे में सोचने लगी है। क्योंकि एक तरफ जहां वरुण ने भारती की व्रत के दौरान मदद की होगी, वहीं बेहोश होने पर उसे गोद में उठाकर घर तक लाया होगा और उसे अपने हाथों से पानी भी पिलाएगा। इतना ही नहीं वरुण अनुपमा की गैरमौजूदगी में वो सब करेगा जो वह किया करती थी।

वसुंधरा कोठारी का क्यों चढ़ा पारा?

इधर यह सब चल रहा होगा और उधर कोठारी मेंशन में वसुंधरा कोठारी अपने जमाई जी गौतम गांधी पर चिल्लाने लगेगी। वह उससे पूछेगी कि पराग कोठारी मुंबई क्यों गया है? आप क्या कर रहे थे, क्या आप नहीं जा सकते थे? आपके रहते हुए उसे जाने की जरूरत क्यों पड़ी? इस सवाल के जवाब में गौतम गांधी बताएगा कि उसे तो पता भी नहीं है कि वो मुंबई गए हैं। वो कहेगा कि रजनी के साथ डील की सारी प्रक्रिया हो चुकी है और जो कुछ बाकी है वो रजनी जी की तरफ से ही बाकी है।

गौतम गांधी के हाथ लगी दुखती रग

पराग कोठारी के उसके सामने रजनी से स्पीकर पर बात नहीं करने के चलते वसुंधरा कोठारी को पहले ही अपने बेटे पर शक था, लेकिन अब इस घटना के बाद उसका शक और ज्यादा गहरा गया है। गौतम गांधी मौका देखते हुए वसुंधरा से पूछेगा कि क्या पराग कोठारी और रजनी पहले से एक दूसरे को जानते हैं? तो वसुंधरा मना कर देगी और चुपचाप वहां से चली जाएगी। लेकिन गौतम गांधी भी कसम खा चुका है कि वह कुछ ना कुछ करके गढ़े मुर्दे उखाड़ ही लेगा।

