Spoiler: अनुपमा और रजनी में होगा महामुकाबला, दोनों सहेलियों में किसका पलड़ा रहेगा भारी?
Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल की कहानी में आगे एक ऐसा जबरदस्त क्लैश दर्शकों को देखने को मिलेगा, जिसके लिए मेकर्स काफी वक्त से माहौल बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले अनुपमा को मिलेगी एक चेतावनी।
Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में कहानी पेचीदा मोड़ से गुजरने वाली है। कोठारी मेंशन में यह खबर पहुंच चुकी है कि मुंबई में भारती की शादी होने जा रही है। लेकिन जैसे ही सबको यह पता चलेगा कि भारती की शादी किसी ऐसे-वैसे इंसान से नहीं बल्कि रजनी के इकलौते बेटे से हो रही है, तो सबके होश उड़ जाएंगे। सबसे बड़ा झटका माही को लगेगा और वो यह बात मानने से ही इनकार कर देगी। लेकिन राही के बताने पर उसे अहसास होगा और साथ ही साथ बहुत जलन भी होगी।
सरपंच ने हड़पी भारती की गांव वाली जमीन
वसुंधरा कोठारी कहेगी कि अनुपमा ने ही उन्हें फंसाया होगा, क्योंकि वो सीढ़ी लगाकर बड़े परिवारों तक पहुंच बनाने में माहिर हैं। लेकिन राही अपनी मां का बचाव करेगी। सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा हैरान रह जाएगी जब भारती उसे बताएगी कि गांव में जो उनकी थोड़ी सी जमीन थी, उसे सरपंच ने हड़प लिया। भारती बताएगी कि क्योंकि उसके पिता ने साइन करके वक्त कागज ठीक से नहीं पढ़े थे, और बस भरोसे में आकर उन कागजों पर साइन कर दिया था, इसीलिए इतना बड़ा धोखा हुआ।
अनुपमा और रजनी अपने पैंतरों पर मुस्तैद
उधर चॉल वाले मिलकर एक कागज बनवाकर लाएंगे जिस पर सभी के दस्तखत होगे। इस कागज में लिखा होगा कि उन सभी ने मिलकर यह तय किया है कि अब पूर्वीछाया चॉल को लेकर जो भी फैसला करना है वो आप ही करेंगी। इन कागजों को देखते हुए अनुपमा भारती के पिता के साथ हुई घटना को याद करेगी और कहेगी कि जो भारती के पिता के साथ हुआ वो मैं इन चॉल वालों के साथ नहीं होने दूंगी। वह कहेगी कि वो इस कागज में लिखी हर बात को बहुत ध्यान से पढ़ेगी और उसके बाद ही साइन करेगी।
अनुपमा-रजनी में किसका पलड़ा रहेगा भारी?
इधर अनुपमा पक्का कर चुकी है कि वो बस यूं ही इन कागजों पर साइन नहीं करेगी, वहीं दूसरी तरफ रजनी भी अपना प्लान बना रही है। नए स्पॉयलर वीडियो में दिखाया गया है कि रजनी अपने बेटे वरुण से कहेगी, "ऐसे कानूनी दांव-पेंच की भाषा में उन कागजों को तैयार करूंगी कि आसानी से अनुपमा की समझ में ही ना आए।" अब टक्कर कांटे की है। देखना होगा कि दोनों सहेलियों में किसका पलड़ा भारी रहेगा। जीत अच्छाई की होगी, या फिर एक बार बुराई ही जीत जाएगी।
