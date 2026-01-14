Anupamaa Spoiler: मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाएगा राजा? मीता को जमकर लताड़ेगी वसुंधरा
Anupamaa Spoiler Alert: राजा और परी को करीब आते देखकर मीता बुरी तरह परेशान हो जाएगी और फिर जाकर वसुंधरा से मदद मांगेगी, लेकिन वसुंधरा उसे आने वाले खतरों से आगाह करते हुए उसे जमकर लताड़ेगी।
Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि मकर संक्रांति सेलिब्रेशन के दौरान राजा और परी साथ में कुछ खुशनुमा पल बिताएंगे। बातचीत के दौरान जब राजा कहेगा कि वो उसे बहुत मिस करेगा, तो परी कहेगी कि उसे भी उसकी बहुत याद आएगी। परी कहेगी कि लेकिन जाना तो पड़ेगा, क्योंकि उसे अपना ब्रांड स्टैबलिश करना है और करियर बनाना है। परी कहेगी कि वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। जिस पर राजा एक भावुक कर देने वाली बात कहेगा।
राजा करेगा पत्नी परी से यह वादा
वो कहेगा कि उसे परी के आगे बढ़ने की बहुत खुशी है, लेकिन रिश्ते पीछे छूट जाते हैं इस बात का दुख भी है। परी का मुंह लटक जाएगा और फिर वो कुछ सोचकर पूछेगी- क्या दोनों साथ में नहीं चल सकते? जवाब में राजा कहेगा- मैं कोशिश करूंगा कि मुंबई में मेरी नौकरी लग जाए। फिर वहां पर हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। यह सुनते ही परी के चेहरे पर मुस्कान खिंच जाएगी। वह उसे गले लगा लेगी और प्यार का इजहार करेगी। लेकिन दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि मीता और वसुंधरा छिपकर उनकी बातें सुन रही है।
मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाएगा राजा?
मीता चिड़ी हुई वसुंधरा कोठारी से कहेगी, "देखा बा, इस लड़की का मन मेरे बेटे के घर छोड़ने पर भी नहीं भरा। देखना यह राजा से शहर भी छुड़वा कर रहेगी।" तब वसुंधरा कोठारी कहेगी, "अनुपमा जी ने प्रेम को बावर्ची बना दिया था, अब राजा से ऑटो रिक्शा चलवाएंगी।" मीता घबरा जाएगी और कहेगी, "बा आप कुछ कीजिए ना प्लीज।" इस पर वसुंधरा कोठारी भड़क जाएगी और कहेगी, "हम क्यों करें कुछ? तुम खुद कुछ क्यों नहीं करतीं? हम ही करें, और फिर हम ही बुरे बनें।"
मीता को जमकर लताड़ेगी वसुंधरा
वसुंधरा कोठारी अपनी बहू मीता को सख्त लहजे में समझाते हुए कहेगी, "यह जो गज भर लंबी जुबान चलाती हो ना, इतना अगर दिमाग चलाया होता तो तुम्हारा बेटा बहू के पल्लू से ना बंधा होता।" इतना कहकर वसुंधरा कोठारी वहां से चली जाएगी। मीता इसके बाद सोच में पड़ जाएगी। अब देखना यह होगा कि वह अपने बेटे राजा को उसकी पत्नी परी से दूर करने के लिए क्या करेगी। क्या वाकई राजा अहमदाबाद से मुंबई शिफ्ट हो जाएगा? अगर हां, तो उसके क्या अंजाम दोनों को झेलने पड़ेंगे।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
