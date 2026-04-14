Spoiler Alert: प्रेरणा उठाएगी मौके का फायदा, वसुंधरा कोठारी ने भांप लिए इरादे!
Anupamaa Spoiler Alert: जान लीजिए रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आने वाले हैं कौन से धमाकेदार ट्विस्ट।
Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि प्रेम हर किसी पर झुंझलाता फिर रहा है। उसे लगने लगा है कि वह एक लूजर है और उसके साथ कोई जुड़ता है तो उसकी भी किस्मत फूट जाती है। राही जब उसे समझाने की कोशिश करेगी तो वह उस पर भड़क जाएगा। इसके बाद जब प्रेरणा उससे कहेगी कि उसे रेस्त्रां के लाइसेंस के लिए फिर से कोशिश करनी चाहिए, तो वह उस पर भी बिगड़ जाएगा। कोठारी मेंशन का माहौल काफी तनावपूर्ण होगा। लेकिन इस तनाव के बीच प्रेरणा अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करती नजर आएगी।
राही की एक सुनने को तैयार नहीं प्रेम
वह जब देखेगी कि प्रेम किसी भी तरह काम की बात करने को राजी नहीं है तो वह एक दूसरा रास्ता अपनाएगी। वह प्रेम से कहेगी कि उसे बाहर घूमने जाने और अपनी पसंदीदा माचा टी पीने का मन कर रहा है। वह प्रेम को यह भी लालच देगी कि कॉलेज की उसकी कोई पुरानी दोस्त थी जो अब सोशल मीडिया पर जेन-जी जैसा बर्ताव करती है। वह कहेगी कि उसके पास कॉलेज की बहुत सारी गॉसिप्स हैं जो वह उसे बताना चाहती है। प्रेम राजी हो जाएगा और प्रेरणा के साथ जाने लगेगा। जहां राही अपनी दोस्त प्रेरणा को थैंक्यू बोलेगी और कहेगी कि उसकी वजह से कम से कम प्रेम घर से बाहर तो निकल रहा है, वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा उसके इरादे समझ रही है।
वसुंधरा भांप जाएगी प्रेरणा के इरादे
वह राही पर कटाक्ष करते हुए कहेगी कि प्रेम को अभी जिसकी जरूरत है, उसके पास तो अपने पति को देने के लिए वक्त ही नहीं है। वसुंधरा कोठारी अपनी पोता बहू पर टॉन्ट मारते हुए कहेगी कि प्रेम किसी और के साथ घूमने बाहर जा रहा है, तुम जाओ राही बेटा। तुम अपने करियर और जॉब पर ध्यान दो। राही समझ जाएगी कि वसुंधरा कोठारी क्या कह रही हैं, लेकिन उसके पास जवाब में कहने के लिए कुछ नहीं होगा। अब देखना यह है कि क्या वाकई प्रेरणा की नजर प्रेम पर है और वह राही के पति को हथियाना चाहती है।
दिग्विजय नहीं कर पा रहा अनुपमा पर भरोसा?
अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर जहां वसुंधरा कोठारी को प्रेरणा के इरादों पर शक है, तो वहीं उधर दिग्विजय भी अभी अनुपमा पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा है। उसे डर है कि अनुपमा सावी कैफे को बदलकर अपनी तरह से चलाना चाहती है। इसी बात को लेकर दोनों में अनबन हो जाएगी। लेकिन अनुपमा क्या चाहती है क्या दिग्विजय यह समझ पाएगा? रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में आगे कौन से उतार चढ़ाव आने वाले हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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