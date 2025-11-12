Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupamaa Spoiler Alert in Hindi Raahi to live Mother like life Raahi to take divorce after Pari
Anupamaa Spoiler: अनुपमा वाली जिंदगी जिएगी उसकी बेटी? परी के बाद हो सकता है राही का तलाक!

Anupamaa Spoiler: अनुपमा वाली जिंदगी जिएगी उसकी बेटी? परी के बाद हो सकता है राही का तलाक!

संक्षेप: Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा की बेटी को जीनी होगी मां जैसी जिंदगी? राही और प्रेम के बीच हुआ जोरदार झगड़ा। दोनों के परिवार हुए एक दूसरे के खिलाफ।

Wed, 12 Nov 2025 01:44 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे राही और प्रेम के बीच जोरदार झगड़ा होगा। राही का होशियार बनकर अपने पति की बात ना मानना और उसके खिलाफ जाकर पूरे परिवार के सामने गौतम का सच बताना उसी को भारी पडे़गा। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि प्रेम राही पर बहुत नाराज हो जाएगा और कहेगा, "मैंने तुमसे कहा था कि मैं और गौतम अकेले में मिलकर पापा से बात कर लेंगे और चीजें सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन तुम्हें बात का बतंगड़ बनाना था।"

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अनुपमा वाली जिंदगी जिएगी उसकी बेटी?

प्रेम कहेगा कि मैं तु्म्हें रोकता रहा लेकिन तुमने सबके सामने ढिंढोरा पीट दिया। उसी वक्त तोषू और परी के सिलसिले में कोठारी मेंशन पहुंची अनुपम यह सब देख रही होगी और उसे याद आएगा कि कैसे उसके पति ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। वो वनराज शाह वाला वक्त याद करेगी कि कैसे उसका पति उसे धमकाया करता था और घर से निकाल देता था। अनुपमा बीच में दखल देगी और प्रेम को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन इसमें भी उसे ही अपमानित होना पड़ेगा।

अनुपमा का अपमान करेगा प्रेम कोठारी

अनुपमा अपने दामाद प्रेम को समझाएगी, "पति पत्नी अपना प्यार एक पर्दे के पीछे छिपाते हैं और झगड़ा 100 पर्दों के पीछे।" लेकिन राही की हरकत से बौखलाया प्रेम ज्ञान सुनने के मूड में बिलकुल नहीं होगा और कहेगा, "यह एक पति-पत्नी के बीच का मामला है, आप बीच में ना बोलें तो बेहतर होगा।" राही को यह बात चुभेगी और वो कहेगी- प्रेम तुम मम्मी से कैसे बात कर रहे हो? इस पर प्रेम राही पर फिर चिल्लाएगा और कहेगा कि तुम मेरे परिवार वालों से कैसे बात करती हो वो नहीं दिखता तुमको?

परी के बाद होगा प्रेम-राही की तलाक?

दोनों के बीच चीजें बिगड़ने लगेंगी और गौतम के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान होगी। क्योंकि वो समझ रहा होगा कि उसकी चाल कामयाब हो रही है। वसुंधरा कोठारी को प्रेम और राही का झगड़ा देखकर कलेजे में ठंडक पड़ेगी, क्योंकि वो तो चाहती ही है कि किसी तरह अनुपमा की सभी बेटियां इस घर से चली जाएं। तो क्या परी के बाद अब राही और प्रेम के भी तलाक होने जा रहा है? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

ये भी पढ़ें:गौतम दिखाएगा माही को असली रंग, जाल में फंसकर कर देगी यह काम
ये भी पढ़ें:धर्मेंद्र की सबसे हाई रेटिंग वाली 7 फिल्में, शोले नहीं नंबर वन पर है यह फिल्म
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Anupamaa

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।