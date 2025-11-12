Anupamaa Spoiler: अनुपमा वाली जिंदगी जिएगी उसकी बेटी? परी के बाद हो सकता है राही का तलाक!

संक्षेप: Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा की बेटी को जीनी होगी मां जैसी जिंदगी? राही और प्रेम के बीच हुआ जोरदार झगड़ा। दोनों के परिवार हुए एक दूसरे के खिलाफ।

Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे राही और प्रेम के बीच जोरदार झगड़ा होगा। राही का होशियार बनकर अपने पति की बात ना मानना और उसके खिलाफ जाकर पूरे परिवार के सामने गौतम का सच बताना उसी को भारी पडे़गा। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि प्रेम राही पर बहुत नाराज हो जाएगा और कहेगा, "मैंने तुमसे कहा था कि मैं और गौतम अकेले में मिलकर पापा से बात कर लेंगे और चीजें सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन तुम्हें बात का बतंगड़ बनाना था।"

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अनुपमा वाली जिंदगी जिएगी उसकी बेटी? प्रेम कहेगा कि मैं तु्म्हें रोकता रहा लेकिन तुमने सबके सामने ढिंढोरा पीट दिया। उसी वक्त तोषू और परी के सिलसिले में कोठारी मेंशन पहुंची अनुपम यह सब देख रही होगी और उसे याद आएगा कि कैसे उसके पति ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। वो वनराज शाह वाला वक्त याद करेगी कि कैसे उसका पति उसे धमकाया करता था और घर से निकाल देता था। अनुपमा बीच में दखल देगी और प्रेम को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन इसमें भी उसे ही अपमानित होना पड़ेगा।

अनुपमा का अपमान करेगा प्रेम कोठारी अनुपमा अपने दामाद प्रेम को समझाएगी, "पति पत्नी अपना प्यार एक पर्दे के पीछे छिपाते हैं और झगड़ा 100 पर्दों के पीछे।" लेकिन राही की हरकत से बौखलाया प्रेम ज्ञान सुनने के मूड में बिलकुल नहीं होगा और कहेगा, "यह एक पति-पत्नी के बीच का मामला है, आप बीच में ना बोलें तो बेहतर होगा।" राही को यह बात चुभेगी और वो कहेगी- प्रेम तुम मम्मी से कैसे बात कर रहे हो? इस पर प्रेम राही पर फिर चिल्लाएगा और कहेगा कि तुम मेरे परिवार वालों से कैसे बात करती हो वो नहीं दिखता तुमको?