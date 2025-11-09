Spoiler: क्या राही का होगा अनुपमा जैसा हश्र? घर के निकाल बाहर करेगा पति प्रेम!

संक्षेप: Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। टीआरपी टॉपर सीरियल में आगे आप देखेंगे कि राही और प्रेम के बीच रिश्ता और ज्यादा खराब होता जाएगा।

Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि राही और प्रेम के बीच रिश्तों में खटास बढ़ने लगेगी। राही को बार-बार यह शक होता है कि प्रेम किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गया है और इसी वजह से वो अब उससे कटा-कटा रहने लगा है। लेकिन वो इस बात से पूरी तरह अनजान है कि असल में प्रेम बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा कर बैठा है, जिसे वो किसी भी सूरत में रिकवर करने की कोशिश में लगा हुआ है। राही और प्रेम की नोकझोक अब बढ़ती जा रही है।

राही-प्रेम में बिगड़ते जा रहे हैं हालात प्रेम किसी भी बात पर जब राही को समझाने की कोशिश करता है तो आदतन राही उसका झुंझलाए हुए लहजे में ही जवाब देती है, लेकिन अभी प्रेम उस मेंटल स्टेट में नहीं है कि उसे प्यार है रुककर समझा सके। वो बार-बार उससे बस यही कहता है कि मैं काम पर फोकस करूं या यह सब संभालूं। प्रेम को राही का घर के मामलों में पड़ना और राजा वाले मामले में उसे सपोर्ट करना भी रास नहीं आ रहा। अनुपमा यह सब कुछ देख तो रही है, लेकिन एक हद तक ही अपनी बेटी या दामाद को समझा सकती है।

राही को झेलने पड़ेंगे अनुपमा जैसे हाल अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि राही और प्रेम की नोकझोक इतनी बढ़ जाएगा कि प्रेम अपनी पत्नी पर हाथ उठा देगा। अनुपमा यह सब देख लेगी और जाकर प्रेम को रोकेगी। प्रेम अनुपमा से कहेगा कि अपनी बेटी को यहां से ले जाइए। ठीक पीछे खड़ी वसुंधरा फौरन प्रेम का सपोर्ट करेगी और कहेगी कि हमें आपकी बेटियां नहीं चाहिए। ले जाइए उन्हें। तभी अचानक अनुपमा की आंख खुलेगी और उसे अहसास होगा कि यह एक बुरा सपना था। लेकिन अनुपमा घबरा जाएगी और सोचने लगेगी कि क्या उसकी बेटी का भी वही हाल होगा जो एक वक्त पर उसका हुआ था।