Spoiler Alert: बेटी के लिए समधन से लड़ेगी अनुपमा, राही के चरित्र पर सवाल उठाएगी वसुंधरा

संक्षेप: Anupamaa Spoiler Alert: टीआरपी टॉपर सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में गौतम और दिवाकर हाथ मिला लेंगे और दोनों मिलकर अंश और प्रार्थना की गोदभराई खराब करने का काम करेंगे।

Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि जब अनुपमा पाखी और दिवाकर को कोठारी मेंशन में अपनी हदें पार करते देख लेगी तो वह दिवाकर को लताड़ेगी और वहां से चले जाने को कहेगी। दिवाकर जब बाहर जा ही रहा होगा कि गौतम गांधी उसे वहां देख लेगा। वह उससे पूछेगा कि क्या तुम राही से मिलने आए थे? दिवाकर बताएगी कि वो पाखी से मिलने आया था। गौतम शॉक्ड होगा और फिर उसे पता चलेगा कि मामला क्या है।

गौतम और दिवाकर मिलकर चलेंगे ये चाल गौतम गांधी तब दिवाकर को लेकर प्रार्थना की गोदभराई में ले आएगा और उसे देखते ही प्रेम आपा खो बैठेगा। वो दिवाकर का कॉलर पकड़कर उसे झकझोर देगा और उस पर चिल्लाने लगेगा। क्योंकि गुस्से में वह खुद ही काफी कुछ बोल चुका होगा तो स्वाभाविक रूप से बाकी लोग पूछने लगेंगे कि मामला क्या है? अनुपमा शुरू में बात संभालने की कोशिश करेगी लेकिन फिर बेवकूफ पाखी और चालाक गौतम बड़े शातिर अंदाज में बात खोल देंगे। सवालों की सुई राही की तरफ घूम जाएगी।