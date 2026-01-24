Spoiler Alert: क्या कोठारियों का साथ देगी अनुपमा? राही-माही बनाएंगी भावनात्मक दबाव

संक्षेप: Anupamaa Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में रजनी की अनुपमा से फिर एक बार मुलाकात होगी, दोनों चॉल वाले मुद्दे पर फिर से बातचीत करेंगे।

Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: अनुपमा सीरियल का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है, इसमें दिखाया गया है कि अनुपमा जब कोठारी मेंशन पहुंचेगी तो किसी को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि वो क्यों आई है। उसके आते ही सब अपनी-अपनी बात कहना शुरू कर देंगे और अनुपमा को बोलने का मौका ही नहीं देंगे। अनुपमा जैसे ही कोठारी मेंशन में दाखिल होगी, वसुंधरा कोठारी हमेशा की तरह जली-कटी सुनाना शुरू कर देगी। वह अनुपमा से कहेगी- राही ने कहा आप पराग का साथ देंगी?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

राही-माही बनाएंगी भावनात्मक दबाव अनुपमा इससे पहले कि कुछ कह सके, राही कहेगी, "हां, क्यों नहीं देंगी। नहीं देना होता तो मम्मी यहां क्यों आतीं?" राही की हां में हां मिलाते हुए माही कहेगी, "अनु मां आपके एक सही कदम से सब कुछ सही हो जाएगा।" बात को आगे बढ़ाते हुए राही कहेगी, "यह भी सोचने की बात है ना कि इस घर में मम्मी की एक नहीं, दो-दो बेटियां हैं। और मां बेटियों के लिए इतना तो कर ही सकती है। हैं ना मम्मी?" दरअसल इस वक्त पराग कोठारी से लेकर राही-माही और मीता तक सब अनुपमा के आगे पीछे घूम रहे हैं।

क्या कोठारियों का साथ देगी अनुपमा? वजह यह है कि सभी को पता है कि अनुपमा चाहे तो वो तबाही होने से रोक सकती है जो पूरे कोठारी एम्पायर को डुबाकर रख देगी। अगर कोठारी एम्पायर डूबा तो पूरा कोठारी मेंशन उजड़ जाएगा और कोठारी निवास में रहने वाला हर कोई सड़क पर आ जाएगा। लेकिन देखना यह होगा कि अनुपमा क्या फैसला लेगी? क्या वो अपनी बेटियों को बचाने के लिए पराग और वसुंधरा कोठारी का साथ देगी? या फिर वो सच का साथ देगी और चॉल वालों को किसी भी सूरत में बचाएगी। नए प्रोमो वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि अनुपमा की एक बार फिर रजनी से मुलाकात होगी।