Anupamaa Spoiler: अनुपमा शुरू करेगी प्रेरणा संग यह बिजनेस, राही-प्रेम के रिश्ते में फिर आएगी खटास

संक्षेप:

Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा को प्रेरणा के साथ वक्त बिताते देख राही को जलन होगी और वह गुस्से में बाहर गई होगी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाएगा जो इससे भी कहीं ज्यादा बुरा होगा। जानिए अपकमिंग एपिसोड में आने वाले हैं कौन से ट्विस्ट।

Jan 05, 2026 04:33 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी इस वक्त काफी दिलचस्प मोड़ से गुजर रही है। एक तरफ जहां भारती की शादी के बाद अनुपमा का घर सूना हो गया है, वहीं दूसरी तरफ पाखी, प्रेरणा और राही की जिंदगी में काफी सारी उथल-पुथल चल रही है। सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि भारती की शादी के बाद जब दोनों को सुकून का कुछ वक्त मिलेगा तो राही और प्रेम कुछ रोमांटिक लम्हे बिताएंगे। इस जोड़ी को पसंद करने वालों के लिए यह एपिसोड काफी मजेदार रहने वाला है। लेकिन कुछ पल खुशियों के मिलने के बाद राही फिर एक बार परेशान दिखेगी।

प्रेम की कहां हुई थी प्रेरणा से मुलाकात

रात को जब अनुपमा और प्रेरणा, दोनों को नींद नहीं आ रही होगी, तो दोनों बातें करने लगेंगी। प्रेरणा बताएगी कि उसने अमेरिका में होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी की पढ़ाई की है। वहीं पर उसकी प्रेम से मुलाकात हुई थी। प्रेरणा कहेगी कि उसने अपना फूड ट्रक शुरू किया था लेकिन उसका काम में कभी मन नहीं लगा। जब अनुपमा पूछेगी कि फिर उसका मन कहां लगेगा? तो जवाब में प्रेरणा कहेगी कि वो कुछ नया करना चाहती है। बातों ही बातों में प्रेरणा बताएगी कि उसे अनुपमा की गुज्जू रेसिपी बहुत अच्छी लगी थीं।

प्रेरणा के साथ यह बिजनेस करेगी अनुपमा

प्रेरणा इसके बाद अनुपमा के सामने एक प्रस्ताव रखेगी। वह कहेगी कि वो उसके साथ मिलकर गुज्जू रेसिपी को कॉन्टिनेंटल टच देते हुए कुछ करना चाहती है। क्या आप इसमें मेरा साथ देंगी? अनुपमा कुछ देर सोचने के बाद हां कह देगी। पीछे ही खड़ी राही यह सब देख रही होगी और उसे फिर एक बार जलन होने लगेगी। यह नफरत उस वक्त और भी बढ़ जाएगी जब प्रेरणा अनुपमा की गोद में सिर रखकर लेट जाएगी और अनु उसे लोरी सुनाएगी। वह वहां से चली जाएगी। एक तरफ जहां राही पहले ही गुस्से में होगी। वहीं कुछ ऐसा हो जाएगा, जो उसका गुस्सा कई सौ गुना बढ़ा देगा।

राही और प्रेम के बीच फिर आएगी खटास

प्रेम की उसके कमरे में सो रहे अंकल के खर्राटों की वजह से नींद खुल गई होगी। वो बाहर आया होगा और तभी पर्दे के पीछे राही को खड़ा देखेगा। वह जाकर उसे गले लगा लेगा, लेकिन तभी राही पीछे से आवाज देगी। लाइट जलने पर प्रेम के होश उड़ जाएंगे। राही के होश उड़ जाएंगे। असल में उसने जिसे गले लगाया वो प्रेरणा थी। मजाक का नाम देकर प्रेरणा इस माहौल को और भी ज्यादा टेंस बना देगी। राही नाराज होकर वहां से चली जाएगी और प्रेम गुस्से में प्रेरणा पर चिल्ला पड़ेगा। आगे क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए।

Anupamaa

