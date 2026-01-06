Hindustan Hindi News
Spoiler Alert: प्रेरणा खोलेगी अपनी मां रजनी की पोल, पराग को होगा इस शख्स पर शक

Anupamaa Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आने वाले हैं कई ट्विस्ट। राही को पता चलेगा कि उसका अंदाजा रजनी के बारे में सही था।

Jan 06, 2026 07:13 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि राही और प्रेरणा एक दूसरे से बातें करेंगी और दोनों के रिश्तों में थोड़ा सुधार आएगा। लेकिन साथ ही साथ रजनी और पराग के बीच बातचीत होगी और दोनों चॉल गिराकर वहां टॉवर तोड़ने के बारे में कुछ अहम बातें करेंगे। टीआरपी टॉपर सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि राही और प्रेरणा एक दूसरे से बातें कर रही होंगी जब प्रेरणा उसे समझाएगी कि उसके दिल में प्रेम के लिए कोई भी रोमांटिक फीलिंग्स नहीं हैं।

प्रेरणा खोलेगी अपनी मां की पोल

प्रेरणा राही का शक दूर करते हुए उसे समझाएगी कि प्रेम राही से सच्चा प्यार करता है और प्रेरणा उसे सलाह देती है कि वह अपने पति पर कभी शक न करे। राही भी प्रेरणा से सवाल पूछेगी कि उसके और उसकी मां के बीच इतनी नफरत क्यों है? जवाब में प्रेरणा कहेगी कि उसे अपने पिता के अलावा किसी से भी सच्चा प्यार नहीं मिला। वह कहेगी कि वरुण उसे लगातार परेशान करता रहता है और रजनी को सिर्फ अपनी राजनीति और कुर्सी की चिंता रहती है। प्रेरणा समझाएगी कि रजनी सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों से दोस्ती करती है।

राही जुटाएगी रजनी के खिलाफ सबूत

वह राही से अनुपमा को सावधान करने के लिए कहती है। राही को अहसास होता है कि उसका रजनी के बारे में अंदाजा सही थी और वह फैसला करती है कि अपनी मां को समझाने और उन्हें सच समझाने के लिए सबूत जमा करेगी। कुछ देर बाद राही अनुपमा को बताती है कि उसे जाना है। इधर यह सब चल रहा होगा और उधर रजनी और पराग की बातचीत होगी। पराग पूछता है कि क्या रजनी ने अनुपमा से NOC ली? रजनी जवाब देगी कि चॉल वाले अनुपमा पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं और बिना सवाल किए उसकी बातें मानते हैं।

पराग को होगा रजनी पर शक

पराग फौरन ही अनुपमा को फोन करने की प्लानिंग करता है लेकिन रजनी उसे रोक देगी और चॉल तोड़ने तक इंतजार करने को कहती है। पराग को शक हो जाता है कि रजनी उससे कुछ छिपा रही है। रजनी के दिमाग में असल में चल यह रहा है कि चॉल तोड़ने से पहले किसी भी तरह प्रेरणा को वापस लेकर आए। सीरियल में आगे क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
