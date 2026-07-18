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Spoiler: मिट्टी में मिलेगा घर घरीदने का सपना? तोषू-प्रेरणा-लीला बने अनुपमा की राह का रोड़ा

By Puneet Parashar
लाइव हिन्दुस्तान
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Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल में अनुपमा का घर खरीदने का सपना चकनाचूर होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां उसकी टीम में फूट पड़ती दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ सभी ने अपना-अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया है।

Spoiler: मिट्टी में मिलेगा घर घरीदने का सपना? तोषू-प्रेरणा-लीला बने अनुपमा की राह का रोड़ा

Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड कुछ नई चुनौतियां लेकर आएगा। देखना होगा कि अनुपमा इन मुश्किलों का सामना किस तरह करती है। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। इसमें दिखाया गया है कि अनुपमा के कॉम्पटिशन जीतने में अभी भले ही वक्त है, लेकिन उससे पहले वह जाकर एक बिल्डर से मिलेगी, वही बिल्डर जिसका प्लॉट अनुपमा ने देखा था। वह जहां पर दिग्विजय के साथ पहुंचेगी और यह बिल्डर अनुपमा को इस घर का सपना बेचने की कोशिश करेगा।

तोषू मांगेगा अपनी पत्नी किंजल का हक

अनुपमा की खुशी का ठिकाना नहीं होगा, वह आंखें बंद करते ही साफ तौर पर अपना सपनों का घर अपने सामने देख पा रही होगी। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि यह राह उसके लिए कितनी मुश्किल होने वाली है। क्योंकि कॉम्पटिशन की प्राइज मनी से जीते जिन पैसों के दम पर अनुपमा जीत का सपना देख रही है, उस राह में बहुत से रोड़े हैं। घर पहुंचते ही तोषू अनुपमा से अपनी पत्नी का हक मांगना शुरू कर देगा। वह कहेगा कि भले ही यह टीम आपने बनाई है, लेकिन इस कॉम्पटिशन से जीते गए पैसों में किंजल का भी हिस्सा होना चाहिए।

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प्रेरणा भी मांगेगी प्राइज मनी में हिस्सा

अनुपमा और किंजल दोनों को इस बात से बहुत धक्का लगेगा, लेकिन तभी पाखी बुलंद आवाज में कहेगी कि उसकी बेटी ईशानी का भी जीत के पैसों में हिस्सा होना चाहिए। अनुपमा हक्की बक्की रह जाएगी। प्रेरणा इस बात से बहुत आहत होगी कि उसके इस टीम के लिए जी-जान से मेहनत करने के बावजूद उस पर बेईमानी करने और जान-बूझकर टीम को हराने के आरोप लगे हैं। प्रेरणा अकेले में अंश से कहेगी कि उसे भी तोषू-पाखी की तरह अनुपमा से अपना हिस्सा मांगने के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि अंश इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करेगा, यह देखना काफी दिलचस्प होगा।

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अनुपमा को घर खरीदने से रोकेगी लीला

एक तरफ जहां अनुपमा के लिए उसकी ही टीम, या यूं कहें कि उसके ही परिवार के लोग मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, दूसरी तरफ लीला बा भी कम नहीं हैं। अनुपमा जब एक रात अकेली होगी तो लीला आकर उसे समझाएगी कि उसे अपना घर खरीदने के सपने के बारे में भूल जाना चाहिए। वह कहेगी कि यह सब खुद का घर खरीदना वगैरह बेकार की बातें हैं और इस सबके बारे में सोचकर वह अपने वक्त की बर्बादी कर रही है। सीरियल की कहानी में आगे और कौन से उतार-चढ़ाव आने वाले हैं। जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

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Puneet Parashar

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परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


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