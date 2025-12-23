Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupamaa Spoiler Alert in Hindi Prerana and Anu First Meeting and Diwakar Twists
Spoiler Alert: यूं होगी अनुपमा-प्रेरणा की पहली मुलाकात, राही के पीछे मुंबई पहुंच जाएगा दिवाकर!

Spoiler Alert: यूं होगी अनुपमा-प्रेरणा की पहली मुलाकात, राही के पीछे मुंबई पहुंच जाएगा दिवाकर!

संक्षेप:

Anupamaa Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में आगे एक-दो नहीं बल्कि कई ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं, जिनकी वजह से दर्शकों की धड़कनें काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी।

Dec 23, 2025 02:08 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Anupamaa Upcoming Twist: टीवी सीरियल अनुपमा में राही फिर एक बार अपनी मां के करीब आ चुकी है, लेकिन बहुत वक्त तक सब कुछ ठीक नहीं रहने वाला है। कहानी में प्रेरणा की एंट्री के बाद एक तरफ जहां राही की खुद की निजी जिंदगी खतरे में होगी, वहीं उसका उसकी मां के साथ रिश्ता भी खटास में पड़ता नजर आएगा। शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि चॉल में क्रिसमस का माहौल होगा। सजावट हुई होगी और सभी लोग खुशी से झूम रहे होंगे। उसी बीच अनुपमा वहां से अचानक एक चुलबुली मुस्कान लिए वहां से चली जाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यूं होगी अनुपमा और प्रेरणा की पहली मुलाकात

जब हर कोई यह सोच रहा होगा कि अब वो क्या करने वाली है, तभी कुछ शॉकिंग होगा। अनुपमा एक लड़की को तेज रफ्तार ऑटो से बचाएगी। यह लड़की और कोई नहीं प्रेरणा होगी। प्रेरणा का अनुपमा को गले लगाना उनके बीच किसी पुराने कनेक्शन को दिखाएगा। लेकिन प्रेरणा की वजह से कहानी में कौन से ट्विस्ट आने वाले हैं यह देखना काफी दिलचस्प होगा। अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को राही और प्रेम के बीच एक रोमांटिक सीक्वेंस भी देखने को मिलेगा जो राही की मुश्किलें बढ़ने से पहले एक पॉजिटिव फील देगा।

ये भी पढ़ें:नवजोत सिंह सिद्धू ने TGIKS के सिर्फ एक सीजन से कमाए थे इतने करोड़ रुपये

राही के पीछे मुंबई पहुंच जाएगा दिवाकर!

राही अपनी मेल्ट हो चुकी आइसक्रीम को लेकर नखरे करेगी और प्रेम उसे शांत करवाएगा। दोनों के बीच एक खूबसूरत ट्यूनिंग देखने को मिलेगी लेकिन फिर एक शॉकिंग टर्न आएगा जब अचानक उस जगह पर दिवाकर नजर आएगा। दिवाकर जो कि राही के लिए बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो चुका है, वो उसके पीछे-पीछे मुंबई चला आया है और अब वो लगातार अपनी क्रश पर नजर बनाए हुए है। राही अपने प्रोफेसर को वहां देखकर असहज हो जाएगी और प्रेम को भी अच्छा नहीं लगेगा। आगे कहानी और कौन से ट्विस्ट लेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

ये भी पढ़ें:कृष-4 में यह एक्टर बनेगा खूंखार विलेन! 'कोई मिल गया' से निकलेगा कनेक्शन
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Anupamaa

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।