Spoiler Alert: यूं होगी अनुपमा-प्रेरणा की पहली मुलाकात, राही के पीछे मुंबई पहुंच जाएगा दिवाकर!

संक्षेप: Anupamaa Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में आगे एक-दो नहीं बल्कि कई ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं, जिनकी वजह से दर्शकों की धड़कनें काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी।

Anupamaa Upcoming Twist: टीवी सीरियल अनुपमा में राही फिर एक बार अपनी मां के करीब आ चुकी है, लेकिन बहुत वक्त तक सब कुछ ठीक नहीं रहने वाला है। कहानी में प्रेरणा की एंट्री के बाद एक तरफ जहां राही की खुद की निजी जिंदगी खतरे में होगी, वहीं उसका उसकी मां के साथ रिश्ता भी खटास में पड़ता नजर आएगा। शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि चॉल में क्रिसमस का माहौल होगा। सजावट हुई होगी और सभी लोग खुशी से झूम रहे होंगे। उसी बीच अनुपमा वहां से अचानक एक चुलबुली मुस्कान लिए वहां से चली जाएगी।

यूं होगी अनुपमा और प्रेरणा की पहली मुलाकात जब हर कोई यह सोच रहा होगा कि अब वो क्या करने वाली है, तभी कुछ शॉकिंग होगा। अनुपमा एक लड़की को तेज रफ्तार ऑटो से बचाएगी। यह लड़की और कोई नहीं प्रेरणा होगी। प्रेरणा का अनुपमा को गले लगाना उनके बीच किसी पुराने कनेक्शन को दिखाएगा। लेकिन प्रेरणा की वजह से कहानी में कौन से ट्विस्ट आने वाले हैं यह देखना काफी दिलचस्प होगा। अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को राही और प्रेम के बीच एक रोमांटिक सीक्वेंस भी देखने को मिलेगा जो राही की मुश्किलें बढ़ने से पहले एक पॉजिटिव फील देगा।