Spoiler Alert: अनुपमा में आने वाले हैं तगड़े ट्विस्ट, एक छत के नीचे रहेंगे ये तीन लोग
Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में भले ही अभी अनुपमा के हारने की पूरी संभावना नजर आ रही हो, लेकिन गॉसिप गलियारों से आ रही खबरें कुछ और ही बता रही हैं।
अनुपमा सीरियल की कहानी आगे काफी दिलचस्प मोड़ लेती नजर आ सकती है। शो के हालिया एपिसोड में दिखाया गया है कि अंश जाकर अनुपमा के सामने अपने दिल की बात रखेगा। वह बताएगा कि कैसे लीला लगातार प्रेरणा और अंश को परेशान कर रही हैं। अंश बताएगा कि लीला पूरे वक्त प्रेरणा को ऐसा जताती रहती है कि वह गलत है और बाहर वाली है। वह कहेगा कि लीला का लगातार यह कहना कि यह उसका घर है और उसके ही नियम यहां चलेंगे, यह प्रेरणा को अपनेपन की बजाए पराया होने का अहसास कराता है।
अंश बताएगा अनु को दिल की बात
अंश जब कहेगा कि बड़े लोग यह सोच कैसे छोटों पर थोप सकते हैं कि वो जरा सा भी नहीं बदलेंगे और सारे एडजस्टमेंट छोटों को करने पड़ेंगे। अंश कहेगा कि अगर कल को यही बात प्रेरणा लीला बा से कह दे तो? इस पर अनुपमा कहेगी कि वह बिलकुल सही कह रहा है और लीला को खुद में बदलाव लाने की जरूरत है। बात नई और पुरानी पीढ़ी की भी आएगी। बातों-बातों में जब अंश कहेगा कि वह प्रेरणा के प्राइज मनी में हिस्सा मांगने वाली बात के लिए माफी मांगना चाहता है तो अनुपमा उसे समझाएगी कि प्रेरणा ने कुछ गलत नहीं कहा।
अनुपमा करेगी प्रेरणा की तारीफ
वह कहेगी कि उसे यह बात बहुत देर से समझ में आई है कि औरत का अपना खुद का घर होना बहुत जरूरी है। वह कहेगी कि जो बात उसे इतने वक्त बाद समझ में आई, वह अगर प्रेरणा को इतनी जल्दी समझ में आ गई है तो इसमें क्या बुराई है। बात कहानी में आगे आने वाले उतार चढ़ावों की करें तो फैन थ्योरीज के मुताबिक आगे अनुपमा, अंश और प्रेरणा एक ही घर में रहते नजर आ सकते हैं। तीनों के एक ही छत के नीचे रहने की संभावना इस वजह से नजर आ रही है कि अभी तक तीनों के विचार काफी हद तक मिलते दिख रहे हैं।
अनुपमा के घर में रहेंगे अंश-प्रेरणा
माना जा रहा है कि किसी तरह अनुपमा तो अपना खुद का घर खरीद लेगी, लेकिन प्रेरणा और अंश के रिश्ते शाह निवास में खराब होने लगेंगे। गुस्से में बहुत जल्दी बड़े फैसले कर लेने वाली प्रेरणा इस पर अंश को लेकर अनुपमा के ही घर में कुछ वक्त के लिए शिफ्ट हो जाएगी। वह कहेगी कि जब तक वो अपना खुद का घर नहीं खरीद लेते, तब तक वो उसके साथ इसी घर में रहना चाहते हैं। शो की कहानी में आगे और कौन से उतार चढ़ाव आने वाले हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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