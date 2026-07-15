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Spoiler Alert: अनुज कैफे में हो जाएगी बड़ी गड़बड़! प्रेम को परिवार के खिलाफ भड़काएगी श्रुति

By Puneet Parashar
लाइव हिन्दुस्तान
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Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में श्रुति प्रेम को अनुपमा के खिलाफ भड़काने के बाद अब उसके खुद के परिवार के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगी।

Spoiler Alert: अनुज कैफे में हो जाएगी बड़ी गड़बड़! प्रेम को परिवार के खिलाफ भड़काएगी श्रुति

Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में श्रुति एक बार फिर प्रेम के दिमाग में नफरत का जहर घोलती नजर आएगी। राही समझ चुकी है कि उसकी मां होने का दावा करने वाली श्रुति को असल में अनुपमा से अपनी दुश्मनी निकालने से मतलब है, फिर भले ही उसके लिए उसे अपनी बेटी और दामाद को ही क्यों ना दांव पर लगाना पड़े। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि प्रेम को अनुपमा के दूर करने के बाद अब श्रुति उसे अपने काका और भाई से दूर करने की साजिश रचेगी।

प्रेम को फिर उलटी पट्टी पढ़ाएगी श्रुति

सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि क्योंकि श्रुति, प्रेम और राही कॉम्पटिशन में बिजी रहने वाले हैं, तो ऐसे में सवाल यह उठ खड़ा हुआ है, कि उनके पीछे रेस्त्रां कौन संभालेगा। राजा और अनिल एक दिन कैफे पहुंचकर प्रेम के पीछे रेस्त्रां संभालने का ऑफर देंगे और वो बहुत खुश होंगे। प्रेम और राही के भी चेहरे पर मुस्कान खिंच जाएगी, लेकिन श्रुति हमेशा की तरह नाक-भौं सिकोड़ते हुए कहेगी कि अनिल और राजा को रेस्त्रां चलाने के बारे में कुछ नहीं आता है, इसलिए हमें कोई प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए।

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श्रुति-प्रेम के पीछे होगी बड़ी गड़बड़

राही के होश उड़ जाएंगे कि यह श्रुति क्या बोल रही है, अनिल को भी श्रुति की यह बात बिलकुल अच्छी नहीं लगेगी। लिहाजा वह कहेगी- अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो आप किसी और की मदद लेने के लिए पूरी तरह फ्री हैं श्रुति जी। लेकिन प्रेम बीच में दखल देते हुए श्रुति को समझाएगा कि अगर वो किसी को हायर करेंगे तो वह नौकरी समझकर इस रेस्त्रां को संभालेगा, जबकि अनिल और राजा इसे अपने घर का काम समझते हुए करेंगे। श्रुति कुछ नहीं कर पाएगी और तय यह होगा कि अनिल और राजा अब रेस्त्रां संभालेंगे, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो इसके बाद आएगा। जब कॉम्पटिशन शुरू होगा और अनिल-राजा को कैफे संभालना पड़ेगा।

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परिवार से धीरे-धीरे कट जाएगा प्रेम

गॉसिप गलियारों में उड़ रही खबरों के मुताबिक अनिल और राजा कैफे संभालने के दौरान कुछ चीजें गड़बड़ कर देंगे और श्रुति इसी बात का फायदा उठाएगी। पहले उसे अनुपमा के खिलाफ भड़का चुकी श्रुति अब प्रेम को उसके ही परिवार वालों के प्रति नफरत से भर देगी। वह सारा ठीकरा अनिल और राजा के सिर पर फोड़ देगी, जबकि गलती उसकी खुद की होगी कि वह पीछे काम कैसे संभालना है इस बारे में विस्तार से कुछ भी समझाकर नहीं गई होगी। अब देखना यह है कि क्या प्रेम धीरे-धीरे अपने परिवार के लोगों से भी दूर होने जा रहा है।

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Puneet Parashar

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Puneet Parashar

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पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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