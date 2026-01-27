Spoiler Alert: अनुपमा को विपक्षी पार्टी देगी यह ऑफर, उधर नीलामी की कगार पर कोठारी मेंशन

संक्षेप: Anupamaa Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्विस्ट कोठारियों के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। वहीं रजनी की धड़कनें बढ़ेंगी क्योंकि अनुपमा को विपक्षी पार्टी संपर्क करेगी।

अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि बिल्डर चॉल वालों को बताएगा कि उन्होंने अगर रजनी देसाई का ऑफर स्वीकार नहीं किया तो तीन दिन बाद यह चॉल गिरा दी जाएगी। बिल्डर बताएगा कि रजनी ने उसे यहां चॉल वालों को नोटिस देने के लिए भेजा था, इसलिए वो यहां आया है। चॉल के बोर्ड के पास यह नोटिस चिपका दिया जाएगा कि तीन दिन में या तो लोग रजनी का ऑफर स्वीकार करें, वरना यह चॉल गिरा दी जाएगी। बिल्डर जाते-जाते अनुपमा पर तंज कसेगा और कहेगा कि यह तंबू वो छोड़ देगा ताकि अनुपमा के पास सिर छिपाने को जगह रहे।

अनुपमा को विपक्षी पार्टी देगी यह ऑफर अनुपमा अपनी लड़ाई सच्चाई के साथ आगे बढ़ाना जारी रखेगी और अगले ही दिन रजनी के घर के बाहर नारेबाजी शुरू कर देगी। रजनी और वरुण को यह देखकर बहुत गुस्सा आएगा कि प्रेरणा भी अनुपमा के साथ मिलकर उसके घर के बाहर नारेबाजी कर रही है। कहानी में असली ट्विस्ट तब आएगा जब एक विपक्षी पार्टी का एक नेता अनुपमा से मिलने आएगा और उसे अपनी पार्टी में जगह ऑफर करेगा। यह नेता कहेगा कि अनुपमा अगर उनकी पार्टी से जुड़ती है तो वो उसका साथ देंगे और मिलकर रजनी का सच सामने लाएंगे।

राजनीति का ऑफर ठुकरा देगी अनुपमा हालांकि अनुपमा साफ इनकार कर देगी और कहेगी कि अगर सच का साथ देना होता तो आप शर्त नहीं रखते। अनुपमा अकेले ही लोगों के साथ मिलकर यह लड़ाई जारी रखेगी और नेता से अपील करेगी कि वो उसकी लड़ाई को सियासी रंग ना दें। उधर कोठारी मेंशन के नीलाम होने की नौबत आ गई है। जिस बिजनेसमैन से पराग कोठारी ने लोन उठाया था वो तगादा करने उसके घर आ पहुंचेगा और कहेगा कि अब वह और नहीं रुक सकता, पैसों के लिए उसे यह गिरवी रखा गया घर बेचना होगा। वसुंधरा और बाकी सब घबरा जाएंगे।