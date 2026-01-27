Hindustan Hindi News
Anupamaa Spoiler Alert
Spoiler Alert: अनुपमा को विपक्षी पार्टी देगी यह ऑफर, उधर नीलामी की कगार पर कोठारी मेंशन

Spoiler Alert: अनुपमा को विपक्षी पार्टी देगी यह ऑफर, उधर नीलामी की कगार पर कोठारी मेंशन

संक्षेप:

Anupamaa Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्विस्ट कोठारियों के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। वहीं रजनी की धड़कनें बढ़ेंगी क्योंकि अनुपमा को विपक्षी पार्टी संपर्क करेगी।

Jan 27, 2026 04:47 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि बिल्डर चॉल वालों को बताएगा कि उन्होंने अगर रजनी देसाई का ऑफर स्वीकार नहीं किया तो तीन दिन बाद यह चॉल गिरा दी जाएगी। बिल्डर बताएगा कि रजनी ने उसे यहां चॉल वालों को नोटिस देने के लिए भेजा था, इसलिए वो यहां आया है। चॉल के बोर्ड के पास यह नोटिस चिपका दिया जाएगा कि तीन दिन में या तो लोग रजनी का ऑफर स्वीकार करें, वरना यह चॉल गिरा दी जाएगी। बिल्डर जाते-जाते अनुपमा पर तंज कसेगा और कहेगा कि यह तंबू वो छोड़ देगा ताकि अनुपमा के पास सिर छिपाने को जगह रहे।

अनुपमा को विपक्षी पार्टी देगी यह ऑफर

अनुपमा अपनी लड़ाई सच्चाई के साथ आगे बढ़ाना जारी रखेगी और अगले ही दिन रजनी के घर के बाहर नारेबाजी शुरू कर देगी। रजनी और वरुण को यह देखकर बहुत गुस्सा आएगा कि प्रेरणा भी अनुपमा के साथ मिलकर उसके घर के बाहर नारेबाजी कर रही है। कहानी में असली ट्विस्ट तब आएगा जब एक विपक्षी पार्टी का एक नेता अनुपमा से मिलने आएगा और उसे अपनी पार्टी में जगह ऑफर करेगा। यह नेता कहेगा कि अनुपमा अगर उनकी पार्टी से जुड़ती है तो वो उसका साथ देंगे और मिलकर रजनी का सच सामने लाएंगे।

राजनीति का ऑफर ठुकरा देगी अनुपमा

हालांकि अनुपमा साफ इनकार कर देगी और कहेगी कि अगर सच का साथ देना होता तो आप शर्त नहीं रखते। अनुपमा अकेले ही लोगों के साथ मिलकर यह लड़ाई जारी रखेगी और नेता से अपील करेगी कि वो उसकी लड़ाई को सियासी रंग ना दें। उधर कोठारी मेंशन के नीलाम होने की नौबत आ गई है। जिस बिजनेसमैन से पराग कोठारी ने लोन उठाया था वो तगादा करने उसके घर आ पहुंचेगा और कहेगा कि अब वह और नहीं रुक सकता, पैसों के लिए उसे यह गिरवी रखा गया घर बेचना होगा। वसुंधरा और बाकी सब घबरा जाएंगे।

नीलाम होने की कगार पर कोठारी मेंशन

हालांकि पराग कोठारी उस बिजनेसमैन से विनती करेगा कि उसे थोड़ा वक्त और दें। पराग कहेगा कि वह इस घर को बिल्कुल नीलाम हो जाने देता अगर यह सिर्फ एक इमारत होती, लेकिन यह एक इमारत से कहीं ज्यादा उसकी बा का सपना है। यह बुजुर्ग उद्योगपति पराग को सिर्फ 2 दिन का वक्त और देगा। लेकिन मजे की बात यह है कि गौतम जो चुपचाप बैठा है उसने पराग की नजर से बचकर कुछ पैसा अलग निवेश किया हुआ है। माही को राहत पड़ेगी कि अगर घर चला भी गया तो वह और उसका पति पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
