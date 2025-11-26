Anupamaa Spoiler: अनुपमा की चॉल में पड़ेगा छापा, शाह निवास में गौतम भिजवाएगा पुलिस

संक्षेप: Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में आगे शाह परिवार और मुंबई में पूर्वीछाया चॉल, दोनों ही जगहों पर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वजह यह है कि दोनों ही जगहों पर अब गौतम का प्रकोप देखने मिलेगा।

टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में अब सब कुछ गौतम गांधी के इर्द-गिर्द ही घूम रहा है। वसुंधरा कोठारी ने वो आस्तीन का सांप वापस पाल लिया है, जिसने ना सिर्फ उनके बिजनेस बल्कि उनके परिवार पर भी बुरी नजर रखी। अब क्योंकि गौतम गांधी को शाह और कोठारी, दोनों परिवारों से बदला लेना है, तो वह कोशिश कर रहा है कि दोनों परिवारों को आपस में भिड़वा दे। इससे होगा यह कि उसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं आएगा। गौतम को अंश और लीला के बिजनेस के बारे में पता चल चुका है और उसने यह बिजनेस बर्बाद करने की कोशिश शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अनुपमा की चॉल में पड़ेगा छापा उधर मुंबई में अनुपमा के नाम पर शूटिंग सेट पर किसने खाना भिजवाकर उसका काम और नाम खराब करवाया, यह अभी तक साफ नहीं हो सका है। शो का जो नया प्रोमो वीडियो जारी किया गया है, उसमें दिखाया गया है कि अनुपमा के साथ-साथ परी और लीला-अंश की जिंदगी में भी एक ऐसा तूफान आएगा, कि सब कुछ तहस-नहस होता नजर आएगा। अनुपमा अपने घर पर बैठी टीवी देख रही होगी। परी बहुत एक्साइटेड होकर उसे यह दिखाने वाली होगी कि उसकी डिजाइन्स की वजह से उसे बड़ा काम मिलने जा रहा है।

परी के पांव तले खिसकेगी जमीन लेकिन वह उस वक्त हक्की-बक्की रह जाएगी, जब नीलोफर उसका नाम लेने की बजाए अपनी बहन का नाम लेगी और कहेगी कि ये डिजाइन्स उसकी बहन ने बनाए हैं। परी को जोर का झटका लगेगा और अनुपमा भी शॉक्ड रह जाएगी। लेकिन बात यहीं तक नहीं होगी, कुछ ही देर पर अनुपमा के दरवाजे पर पुलिस खड़ी होगी और ऑफिसर जहरीला खाना-खिलाने के आरोप में उसे गिरफ्तार करने की बात कहेंगे। इधर अनुपमा और सभी लोग शॉक्ड होंगे और उधर शाह निवास में भी पुलिस पहुंच जाएगी।