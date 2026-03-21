Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Anupamaa Spoiler: फिर खतरे में अनुपमा की नई नौकरी, लेकिन इस बार उलटा पड़ेगा पॉल का दांव!

Mar 21, 2026 04:57 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share

Anupamaa Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि पॉल एक बार फिर अनुपमा की नौकरी छीनने की कोशिश करेगा।

Anupamaa Spoiler: फिर खतरे में अनुपमा की नई नौकरी, लेकिन इस बार उलटा पड़ेगा पॉल का दांव!

टीवी सीरियल 'अनुपमा' में इन दिनों जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। सीरियल का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। क्योंकि अनुपमा ने हार मानने के बजाय एक नई शुरुआत करने का फैसला किया है। अनुपमा को एक होटल में हाउसकीपिंग स्टाफ की नौकरी मिल गई है। काम के पहले ही दिन उसकी मुलाकात मैनेजर रोजी से होती है, जो काफी सख्त मिजाज की है। रोजी ने पहले ही दिन साफ कर दिया है कि उसका नाम भले ही 'रोजी' हो, लेकिन उसे सॉफ्ट समझने की गलती बिलकुल न की जाए। रोजी का सख्त अंदाज देखकर साफ है कि अनुपमा के लिए यह नई नौकरी इतनी आसान नहीं होने वाली है।

पॉल की अनुपमा को बर्बाद करने की साजिश

अनुपमा होटल के कमरों को व्यवस्थित करना सीख रही होगी कि तभी वहां उसका पुराना दुश्मन पॉल आ पहुंचेगा। होटल के कमरे में पॉल आइने के रिफ्लेक्शन में अनुपमा को काम करते हुए देख लेगा। वह तुरंत मैनेजर रोजी के पास जाएगा और अनुपमा के चरित्र पर सवाल उठाना शुरू कर देगा। पॉल रोजी से कहेगा कि वह अनुपमा को अच्छी तरह जानता है और उसने उसकी जिंदगी खराब करके रख दी है। पॉल का मकसद साफ है, वह चाहता है कि अनुपमा को पहले ही दिन इस नौकरी से भी धक्के मारकर निकाल दिया जाए।

ये भी पढ़ें:गौतम की खुलेगी पोल तो करेगा प्रेरणा को ब्लैकमेल, अनुपमा देखेगी दिग्विजय का बदला

इस बार उलटा पड़ने वाला है पॉल का दांव

फैन थ्योरीज की मानें तो इस बार पॉल का पासा उलटा पड़ने वाला है। रोजी उन मैनेजरों जैसी नहीं है जो दूसरों की बातों में आ जाएं। रोजी खुद एक सशक्त महिला और फेमिनिज्म सपोर्टर होगी। जब पॉल अनुपमा की शिकायत करेगा, तो रोजी उसे ही खरी-खोटी सुना देगी। वह इस बात की कद्र करेगी कि अनुपमा इस उम्र में भी अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है।

ये भी पढ़ें:अनुपमा का हिस्सा बनेंगी YRKKH की विद्या, तीस साल बाद पुराना है दोनों का रिश्ता

क्या अनुपमा को मिलेगा एक नया सहारा?

अगर ये कयास सच साबित होते हैं, तो रोजी के रूप में अनुपमा को एक नई उम्मीद और सहारा मिल सकता है। अनुपमा के लिए यह नौकरी सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि उसके आत्म-सम्मान की लड़ाई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे एक सख्त दिखने वाली बॉस अनुपमा की मेहनत और लगन को पहचानती है और पॉल जैसे लोगों को सबक सिखाती है। आने वाली एपिसोड में अनुपमा और रोजी की ट्यूनिंग किस तरह से होने वाली है और कहानी क्या नए मोड़ लेने वाली है? शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

ये भी पढ़ें:वसुंधरा को फूटी आंख नहीं सुहा रहा यह रिश्ता, अनुपमा के सामने आईं नई चुनौतियां
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

और पढ़ें
Anupamaa

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।