Spoiler Alert: पॉल देगा जया को जान से मारने की धमकी, महाएपिसोड में अनुपमा दिखाएगा चंडी रूप
Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा गुस्से में आग बबूला होकर अपनी ही साइकिल की चेन निकाल लेगी और पॉल पर टूट पड़ेगी। वह बीच सड़क पर पॉल की बेतहाशा पिटाई शुरू कर देगी।
रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल 'अनुपमा' का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है, जो दर्शकों को रोमांच से भर देगा। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि काफी नखरों के बाद आखिरकार दिग्विजय पिघल जाएगा। वह अनुपमा को अपने घर से टिफिन सर्विस चलाने की इजाजत दे देगा। अनुपमा भी अपनी नई शुरुआत के लिए कमर कस लेगी और अगले ही दिन साइकिल पर टिफिन लादकर सप्लाई के लिए निकल पड़ेगी। लेकिन रास्ते में उसे कुछ अजीब लगेगा। सड़क बीच में ही बंद होगी। कंटीले तार लगे होंगे जिनकी वजह से अनुपमा को साइकिल रोकनी पड़ेगी। अनुपमा जैसे ही रुकेगी, उसे पीछे से एक जानी-पहचानी साइकिल की घंटी सुनाई देगी।
पॉल देगा जया को जान से मारने की धमकी
जैसे ही अनुपमा मुड़कर देखेगी, उसके सामने पॉल खड़ा होगा। पॉल दुश्मनी निकालने के लिए सारी हदें पार कर देगा। वह न केवल अनुपमा के टिफिन को लात मारकर दूर फेंक देगा, बल्कि उसकी साइकिल को भी गिरा देगा। इस छीना-झपटी में अनुपमा जमीन पर गिर पड़ेगी। लेकिन पॉल यहीं नहीं रुकेगा, वह अनुपमा को डराने के लिए उसकी बेटी जया का नाम लेगा। पॉल कहेगा कि अगर उसने अपना काम बंद नहीं किया, तो स्कूल आते-जाते समय जया के साथ कोई एक्सीडेंट हो सकता है। वह ट्रक या टेम्पो से उसे कुचलने की धमकी देगा।
नवरात्रि एपिसोड में आएगा दमदार ट्विस्ट
बेटी जया का नाम सुनते ही अनुपमा का डर गुस्से में बदल जाएगा। वह कमर कस लेगी। अनुपमा गुस्से में आग बबूला होकर अपनी ही साइकिल की चेन निकाल लेगी और पॉल पर टूट पड़ेगी। वह बीच सड़क पर पॉल की बेतहाशा पिटाई शुरू कर देगी। अनुपमा उसे मारते हुए कहेगी कि उसने अन्न का अपमान किया तो वह सह गई, लेकिन नवरात्रि के समय में एक बेटी का अपमान वह बर्दाश्त नहीं करेगी। अनुपमा का यह चंडी रूप देखकर पॉल की सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाएगी।
अब क्या होगा पॉल का अगला कदम?
मेकर्स ने इस नवरात्रि स्पेशल एपिसोड को काफी एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश की है। अनुपमा ने पॉल को सबक तो सिखा दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पॉल इस बेइज्जती को पचा पाएगा? क्या वह दोबारा अनुपमा या जया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा? दूसरी तरफ, दिग्विजय को जब अनुपमा के इस झगड़े के बारे में पता चलेगा, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? क्या वह अनुपमा को सपोर्ट करेगा या फिर से टिफिन सर्विस बंद करने का दबाव बनाएगा? आने वाले एपिसोड्स में कई उतार-चढ़ाव आने वाले हैं। शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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