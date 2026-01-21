Spoiler Alert: अनुपमा की तरफ होगा पराग कोठारी, मंदिर में भगवान के सामने बताएगा सच

संक्षेप: Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि पराग कोठारी अनुपमा को सारी हकीकत बता देगा।

Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा को रजनी के घर के धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। रोती हुई वो मंदिर जा पहुंचेगी और वहां जाकर कान्हा जी के चरणों में गिर पड़ेगी। अनुपमा ईश्वर के सामने अपनी पूरी व्यथा कथा सुनाएगी और उनसे बस एक ही चीज मांगेगी कि वो चॉल वालों के साथ गलत ना होने दें। इतनी तकलीफ में भी अनुपमा को बस एक ही बात की फिक्र होगी कि कहीं चॉल वालों के साथ अन्याय ना हो जाए, उनके सिर से छत ना छिन जाए।

मंदिर में होगी पराग-अनु की मुलाकात अनुपमा जब मंदिर में भगवान के चरणों में पड़ी होगी तभी वहां पराग कोठारी आ पहुंचेगा। पराग कोठारी को देखकर अनुपमा किसी तरह हिम्मत जुटाएगी और उठ खडी़ होगी। वह कहेगी कि रजनी देसाई का घर आगे है। पराग कोठारी जवाब देगा कि उसे पता है, लेकिन उसने उसे यहां मंदिर में देखा तो रुक गया। अनुपमा अपनी नाराजगी जाहिर करेगी जिस पर पराग उसे वो सच बताएगा जिससे अभी तक अनुपमा नावाकिफ है।