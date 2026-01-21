Hindustan Hindi News
Spoiler Alert: अनुपमा की तरफ होगा पराग कोठारी, मंदिर में भगवान के सामने बताएगा सच

संक्षेप:

Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि पराग कोठारी अनुपमा को सारी हकीकत बता देगा।

Jan 21, 2026 04:33 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा को रजनी के घर के धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। रोती हुई वो मंदिर जा पहुंचेगी और वहां जाकर कान्हा जी के चरणों में गिर पड़ेगी। अनुपमा ईश्वर के सामने अपनी पूरी व्यथा कथा सुनाएगी और उनसे बस एक ही चीज मांगेगी कि वो चॉल वालों के साथ गलत ना होने दें। इतनी तकलीफ में भी अनुपमा को बस एक ही बात की फिक्र होगी कि कहीं चॉल वालों के साथ अन्याय ना हो जाए, उनके सिर से छत ना छिन जाए।

मंदिर में होगी पराग-अनु की मुलाकात

अनुपमा जब मंदिर में भगवान के चरणों में पड़ी होगी तभी वहां पराग कोठारी आ पहुंचेगा। पराग कोठारी को देखकर अनुपमा किसी तरह हिम्मत जुटाएगी और उठ खडी़ होगी। वह कहेगी कि रजनी देसाई का घर आगे है। पराग कोठारी जवाब देगा कि उसे पता है, लेकिन उसने उसे यहां मंदिर में देखा तो रुक गया। अनुपमा अपनी नाराजगी जाहिर करेगी जिस पर पराग उसे वो सच बताएगा जिससे अभी तक अनुपमा नावाकिफ है।

अनुपमा की साइड होगा पराग कोठारी

पराग कोठारी अनुपमा से कहेगा कि मंदिर में भगवान के सामने खड़ा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे इस डील के बारे में यह सब नहीं पता था। पराग कोठारी अपनी समधन को सब कुछ बताएगा कि कैसे रजनी ने उससे भी झूठ बोला और उसे अंधेरे में रखा। वह बताएगा कि उसे यह मालूम ही नहीं था कि कौन सी चॉल तोड़ी जा रही है और यह कि अनुपमा भी इसमें शामिल है। पराग बताएगा कि उसे यह नहीं पता था कि चॉल वालों से उनकी सहमति नहीं ली गई है। ये बातें सुनकर अनुपमा की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाएगी और वह पराग कोठारी से पूछेगी कि तो आप मानते हैं कि रजनी गलत है? पराग इस सवाल पर अपनी मौन सहमति देगा।

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
