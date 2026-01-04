Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupamaa Spoiler Alert in Hindi Pakhi to Marry Raahi Professor Diwakar
Spoiler Alert: अनुपमा को लगा 440 वोल्ट का झटका, दिवाकर से शादी करेगी अनु की बेटी पाखी

Spoiler Alert: अनुपमा को लगा 440 वोल्ट का झटका, दिवाकर से शादी करेगी अनु की बेटी पाखी

संक्षेप:

Anupamaa Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि राही के पीछे पड़ा उसका साइको प्रोफेसर पाखी से शादी करेगा।

Jan 04, 2026 03:55 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनु को एक अजीब सपना आएगा। वो देखेगी कि चॉल के सभी लोग उसके घर के बाहर आकर नारेबाजी कर रहे हैं। अनुपमा सपने में देखेगी कि लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने उनके साथ धोखा किया है। वह घबराई हुई नींद से जागेगी। अनुपमा इस सपने को कहीं ना कहीं जोड़कर देखने लगेगी और अपनी बेटी राही की कही बात को भी याद करेगी। लेकिन क्या वह कोई एक्शन लेगी? यह तो अपकमिंग एपिसोड में ही पता चलेगा। मेकर्स ने शो का नया स्पॉयलर वीडियो भी जारी कर दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अनुपमा को लगेगा जोर का झटका

नए स्पॉयलर वीडियो में दिखाया गया है कि बुधवार को आप देखेंगे कि अनुपमा किसी वजह से वापस अहमदाबाद पहुंचेगी। दरवाजे के बाहर अंश उसका भव्य स्वागत करेगा। वह अपनी अनु मां को किसी रानी जैसा महसूस करवाएगा। लीला बा और हंसमुख भाई भी बहुत खुश होंगे। किंजल दौड़ती हुई आएगी और उसके गले लग जाएगी। वह अपनी खुशी रोक नहीं पाएगी और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगेंगे। पूरा परिवार बहुत खुश होगा, लेकिन घर में घुसते ही अनुपमा को अलग ही नजारा देखने को मिलेगा।

ये भी पढ़ें:अनुपमा: चॉल में प्रेरणा लेगी भारती की जगह, ईशानी को नई पट्टी पढ़ाएगी पाखी
ये भी पढ़ें:जब शक्ति कपूर ने खींचा औरत का दुपट्टा, थिएटर से उठकर चले गए थे उनके माता-पिता

तो दिवाकर से शादी करेगी पाखी

अनुपमा घर में कदम रखते ही देखेगी कि राही का प्रोफेसर दिवाकर पाखी के साथ खड़ा हुआ है। अनुपमा खुद पर काबू नहीं रख पाएगी और भूखी शेरनी की तरह दिवाकर पर टूट पड़ेगी। वह उसका कॉलर पकड़कर उसे झकझोर देगी और कहेगी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की। पाखी बार-बार अपनी मां को रोकेगी लेकिन वह नहीं रुकेगी। इस पर पाखी अनुपमा को जोर का धक्का देकर उसे देर फेंक देगी और उससे चिल्लाकर कहेगी कि मम्मी रुक जाइए। दिवाकर मेरा होने वाला पति और आपका होने वाला दामाद है।

इन सवालों के जवाब मिलना बाकी

यह सुनते ही अनुपमा के होश उड़ जाएंगे। वह सोच में पड़ जाएगी कि क्या उसके कानों ने अभी-अभी जो सुना वो सच है? लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर दिवाकर ने पाखी को अपने प्रेम जाल में कैसे फंसा लिया? क्या वह पाखी का स्कूल मेट रहा है और दोनों की मुलाकात रीयूनियन पार्टी के दौरान हुई है? साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या अनुपमा पाखी को यह सच बताएगी कि दिवाकर वही शख्स है जिसने राही के साथ बदतमीजी की थी और उसके पीछे पड़ा हुआ था। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब हमें अपकमिंग एपिसोड में मिलेंगे।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Anupamaa

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।