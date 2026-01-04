Spoiler Alert: अनुपमा को लगा 440 वोल्ट का झटका, दिवाकर से शादी करेगी अनु की बेटी पाखी

संक्षेप: Anupamaa Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि राही के पीछे पड़ा उसका साइको प्रोफेसर पाखी से शादी करेगा।

Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनु को एक अजीब सपना आएगा। वो देखेगी कि चॉल के सभी लोग उसके घर के बाहर आकर नारेबाजी कर रहे हैं। अनुपमा सपने में देखेगी कि लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने उनके साथ धोखा किया है। वह घबराई हुई नींद से जागेगी। अनुपमा इस सपने को कहीं ना कहीं जोड़कर देखने लगेगी और अपनी बेटी राही की कही बात को भी याद करेगी। लेकिन क्या वह कोई एक्शन लेगी? यह तो अपकमिंग एपिसोड में ही पता चलेगा। मेकर्स ने शो का नया स्पॉयलर वीडियो भी जारी कर दिया है।

अनुपमा को लगेगा जोर का झटका नए स्पॉयलर वीडियो में दिखाया गया है कि बुधवार को आप देखेंगे कि अनुपमा किसी वजह से वापस अहमदाबाद पहुंचेगी। दरवाजे के बाहर अंश उसका भव्य स्वागत करेगा। वह अपनी अनु मां को किसी रानी जैसा महसूस करवाएगा। लीला बा और हंसमुख भाई भी बहुत खुश होंगे। किंजल दौड़ती हुई आएगी और उसके गले लग जाएगी। वह अपनी खुशी रोक नहीं पाएगी और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगेंगे। पूरा परिवार बहुत खुश होगा, लेकिन घर में घुसते ही अनुपमा को अलग ही नजारा देखने को मिलेगा।

तो दिवाकर से शादी करेगी पाखी अनुपमा घर में कदम रखते ही देखेगी कि राही का प्रोफेसर दिवाकर पाखी के साथ खड़ा हुआ है। अनुपमा खुद पर काबू नहीं रख पाएगी और भूखी शेरनी की तरह दिवाकर पर टूट पड़ेगी। वह उसका कॉलर पकड़कर उसे झकझोर देगी और कहेगी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की। पाखी बार-बार अपनी मां को रोकेगी लेकिन वह नहीं रुकेगी। इस पर पाखी अनुपमा को जोर का धक्का देकर उसे देर फेंक देगी और उससे चिल्लाकर कहेगी कि मम्मी रुक जाइए। दिवाकर मेरा होने वाला पति और आपका होने वाला दामाद है।