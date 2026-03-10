Hindustan Hindi News
Anupamaa Spoiler: पाल ने चली घटिया चाल, फिर सड़क पर आई अनुपमा, 'भूत बंगले' में गुजरेगी रात!

Mar 10, 2026 05:15 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि गोवा में अनुपमा के लिए चुनौतियां शुरू हो चुकी हैं और उसकी पहली ही चुनौती उसे एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देगी जहां फैसला लेना मुश्किल है।

Anupamaa Spoiler: पाल ने चली घटिया चाल, फिर सड़क पर आई अनुपमा, 'भूत बंगले' में गुजरेगी रात!

Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: अनुपमा सीरियल में इन दिनों हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। गोवा के सालगोंडा गांव में अपनी नई पहचान बनाने की कोशिश कर रही अनुपमा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शो का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है और इसे देखकर साफ है कि गोवा में अनुपमा की जिंदगी आसान नहीं होने वाली है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक पाल की गंदी राजनीति की वजह से अनुपमा एक बार फिर बेघर होने वाली है। पाल के उकसाने पर अनुपमा का मकान मालिक उसे अचानक घर खाली करने को कह देता है। जब अनुपमा कुछ महीनों के नोटिस देने की बात करती है, तो मकान मालिक पाल को बाहर बुलाकर कहता है कि यही उसका नोटिस है।

मुश्किल घड़ी में यह डॉक्टर दिखाएगा राह

रातों-रात घर से निकाले जाने के बाद अनुपमा अपनी दोस्त देविका की गोद ली हुई बेटी जया के साथ फिर से सड़क पर आ जाएगी। बेघर होने और तकलीफ के बीच अनुपमा एक डॉक्टर को फोन करेगी। हालांकि प्रोमो में इस डॉक्टर का परिचय साफ नहीं किया गया है, लेकिन उसकी बातों से लग रहा है कि वह एक नेक इंसान है। जब अनुपमा अपनी बेबसी जाहिर करती है, तो यह डॉक्टर उसे एक शख्स का पता देता है और वहां जाकर मदद मांगने को कहता है। अनुपमा जब यह कहती है कि उसके पास किराया देने तक के पैसे नहीं हैं, तो डॉक्टर दिल छू लेने वाली बात कहता है कि ‘मदद के बदले पैसे नहीं दिए जाते।’

ये भी पढ़ें:प्रेम बनेगा परिवार का मुखिया, नई 'अनुपमा' बनेगी राही, शो में आएंगे ये 7 बदलाव

'सावी विला' में रुकना अनुपमा की मजबूरी

कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अनुपमा उस पते पर पहुंचती है जो डॉक्टर ने उसे दिया था। वहां पहुंचते ही अनुपमा और जया के हाथ-पांव फूल जाते हैं, क्योंकि वह जगह कोई और नहीं बल्कि वही 'सावी विला' है जिसे पूरा गांव 'भूत बंगला' कहता है। सालगोंडा के लोग इस विला के नाम से भी कांपते हैं। अनुपमा और जया बुरी तरह डर जाते हैं, लेकिन सड़क पर रात बिताने से बेहतर उन्हें इस भूत बंगले के भीतर कदम रखना ही ठीक लगता है। उनके पास अब कोई और चारा नहीं बचा है।

ये भी पढ़ें:अनुपमा सुलझाएगी सावी विला का भूतिया रहस्य, इधर गौतम बना बेटी का हानिकारक बापू

क्या सावी विला के अंदर छुपा है कोई अपना?

सावी विला में अनुपमा का कदम रखना आने वाले कई रहस्यों से पर्दा उठाएगा। जया ने पहले भी कहा था कि वहां रहने वाला भूत अच्छा है जिसने उसकी बॉल वापस की थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बंद हवेली के पीछे कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसका अनुपमा के अतीत से गहरा नाता हो। क्या वह डॉक्टर अनुपमा को किसी पुराने दोस्त के पास भेज रहा है या यह पाल की कोई नई साजिश है? यह तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। सीरियल के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

ये भी पढ़ें:अनुपमा में क्या होगी गौरव खन्ना की वापसी? एक्टर बोले- शो में वापस आना मेरे...
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

