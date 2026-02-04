Spoiler Alert: कोठारी परिवार को चाहिए वारिस, राही करेगी मां बनने से साफ इनकार
Anupamaa Serial Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल में आप देखेंगे कि अब जब सब कुछ ठीक होने की कगार पर है तो राही और मीता की वजह से हाई-वोल्टेड ड्रामा देखने को मिलेगा।
Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है और इसमें दिखाया गया है कि जब सब कुछ ठीक होता नजर आएगा, तो राही की वजह से कोठारी परिवार में एक नया तूफान उठ खड़ा होगा। स्पॉयलर वीडियो में दिखाया गया है कि वसुंधरा कोठारी का जन्मदिन आने वाला है और घर वापस मिलने के बाद पराग कोठारी अपनी मां का बर्थडे बहुत धूम-धाम से मनाना चाहता है। पराग कोठारी अनुपमा से माफी मांगने के बाद पूरे परिवार को मोटी बा के जन्मदिन में इनवाइट करेगा।
शाह परिवार का होगा भव्य स्वागत
वसुंधरा कोठारी के जन्मदिन के मौके पर पूरे कोठारी मेंशन को दुल्हन की तरह सजाया गया होगा और जब शाह परिवार के लोग वहां पहुचेंगे तो कुछ बहुत अजीब होगा। पराग कोठारी और अनिल कोठारी शाह परिवार के सभी लोगों का फूलमाला पहनाकर स्वागत करेंगे। खुशी का माहौल होगा, सभी कुछ बहुत अच्छा हो रहा होगा, लेकिन तभी एक ट्विस्ट आएगा। जब परी घर में कदम रखने जा रही होगी तो मीता उसे रोक देगी। वह तिरछी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहेगी- रुको परी, तुम अंदर नहीं आ सकतीं।
परी को घर में घुसने से रोकेगी मीता
तो क्या मीता फिर एक बार परी और राजा के रिश्ते में दरार बनेगी? क्या वसुंधरा कोठारी मीता के कान कसेगी? या फिर मीता मजाक कर रही है। फैन थ्योरीज की मानें तो अब मीता का दिमाग ठिकाने पर आ चुका है और वह समझ चुकी है कि उसने गलती की थी। खबरों की मानें तो होगा यह कि मीता खुद पैर से कलश गिरवाकर उसी तरह वापस सम्मान के साथ अपने घर में लाएगी, जैसे वह पहली बार दुल्हन बनकर आई थी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? या फिर वसुंधरा कोठारी के जन्मदिन पर माहौल खराब होने वाला है?
राही की वजह से होगा तगड़ा ड्रामा
कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब हमें अपकमिंग एपिसोड में मिलेंगे। लेकिन एक बात ऐसी है, जिसके बारे में अभी सब साफ हो चुका है। जब सब कुछ ठीक होने लगा है, तो अनुपमा की बेटी राही कोठारी माहौल खराब करने की वजह बनेगी। प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि प्रेम अपनी पत्नी से काफी रोमांटिक अंदाज में बात कर रहा होगा और उससे फैमिली प्लानिंग के बारे में पूछेगा। लेकिन राही चुलबुले अंदाज में इनकार कर देगी और कहेगी कि उसे बच्चे नहीं चाहिए। पीछे ही खड़ी वसुंधरा कोठारी सब सुन लेगी और कहेगी- मां ने सब कुछ ठीक किया और अब बेटी सब खराब करने पर तुली है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।