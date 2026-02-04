Spoiler Alert: कोठारी परिवार को चाहिए वारिस, राही करेगी मां बनने से साफ इनकार

संक्षेप: Anupamaa Serial Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल में आप देखेंगे कि अब जब सब कुछ ठीक होने की कगार पर है तो राही और मीता की वजह से हाई-वोल्टेड ड्रामा देखने को मिलेगा।

Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है और इसमें दिखाया गया है कि जब सब कुछ ठीक होता नजर आएगा, तो राही की वजह से कोठारी परिवार में एक नया तूफान उठ खड़ा होगा। स्पॉयलर वीडियो में दिखाया गया है कि वसुंधरा कोठारी का जन्मदिन आने वाला है और घर वापस मिलने के बाद पराग कोठारी अपनी मां का बर्थडे बहुत धूम-धाम से मनाना चाहता है। पराग कोठारी अनुपमा से माफी मांगने के बाद पूरे परिवार को मोटी बा के जन्मदिन में इनवाइट करेगा।

शाह परिवार का होगा भव्य स्वागत वसुंधरा कोठारी के जन्मदिन के मौके पर पूरे कोठारी मेंशन को दुल्हन की तरह सजाया गया होगा और जब शाह परिवार के लोग वहां पहुचेंगे तो कुछ बहुत अजीब होगा। पराग कोठारी और अनिल कोठारी शाह परिवार के सभी लोगों का फूलमाला पहनाकर स्वागत करेंगे। खुशी का माहौल होगा, सभी कुछ बहुत अच्छा हो रहा होगा, लेकिन तभी एक ट्विस्ट आएगा। जब परी घर में कदम रखने जा रही होगी तो मीता उसे रोक देगी। वह तिरछी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहेगी- रुको परी, तुम अंदर नहीं आ सकतीं।

परी को घर में घुसने से रोकेगी मीता तो क्या मीता फिर एक बार परी और राजा के रिश्ते में दरार बनेगी? क्या वसुंधरा कोठारी मीता के कान कसेगी? या फिर मीता मजाक कर रही है। फैन थ्योरीज की मानें तो अब मीता का दिमाग ठिकाने पर आ चुका है और वह समझ चुकी है कि उसने गलती की थी। खबरों की मानें तो होगा यह कि मीता खुद पैर से कलश गिरवाकर उसी तरह वापस सम्मान के साथ अपने घर में लाएगी, जैसे वह पहली बार दुल्हन बनकर आई थी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? या फिर वसुंधरा कोठारी के जन्मदिन पर माहौल खराब होने वाला है?