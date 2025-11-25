Spoiler Alert: परी का फिर एक बार टूटेगा दिल, मुंबई में इस शख्स से मिलेगा धोखा!
Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। शो में आगे आपको बहुत से ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे धमाकेदार होगी राही और माही की टक्कर।
Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: अनुपमा सीरियल का अगला एपिसोड आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। क्योंकि इसमें एक तरफ राही और माही के बीच जोरदार झगड़ा देखने को मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ कोठारी मेंशन में राजा की वजह से बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। इधर परी अपने काम की शुरुआत करने जा रही है और इस बात से अनजान है कि उसके लिए यह कितना मुश्किल होगा, वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा कोठारी हमेशा की तरह अपनी लाडली बहू माही का पक्ष लेती दिखाई पड़ेगी।
परी का फिर एक बार टूटेगा दिल
अनुपमा के कहने पर जस्सी उसकी पोती परी को एक्ट्रेस नीलोफर के पास लेकर जाएगी। परी उसे अपने डिजाइन्स दिखाएगी जिन्हें देखकर नीलोफर बहुत इंप्रेस होगी, लेकिन फिर वो उससे कहेगी कि क्यों ना तुम इन डिजाइन्स को मेरे ही पास छोड़ दो, मैं इन्हें कुछ डिजाइनर्स को दिखाकर तुम्हें वापस कर दूंगी। परी बहुत खुश होगी, लेकिन वो इस बात से अनजान होगी कि नीलोफर इन डिजाइन्स को अपने नाम से बेच देगी और इस तरह फिर एक बार परी का दिल टूट जाएगा। लेकिन क्या अनुपमा उसे संभाल पाएगी? जल्द पता चलेगा।
राही ने दिया माही को खुला चैलेंज
उधर कोठारी मेंशन में राही और माही के बीच जोरदार झगड़ा होगा। माही अपनी बहन राही को नौकरानी जैसा ट्रीट करेगी और ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होने के लिए उसका मजाक उड़ाएगी। राही भी जवाब देने से पीछे नहीं हटेगी। राही अपनी बहन को खुला चैलेंज देगी और कहेगी कि वो उससे सिर्फ एक ही चीज में पीछे है और जिस दिन उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, उस दिन वो उसे उसकी हैसियत दिखा देगी। यह सब चल ही रहा होगा कि वसुंधरा आ जाएगी और माही को सपोर्ट करेगी।
घरवालों पर फूटेगा राजा का गुस्सा
कोठारी मेंशन में जब अनिल अपने बेटे राजा से पूछेगा कि वो रात-रात भर कहां गायब रहता है और इतने पैसे कहां उड़ा रहा है तो राजा का गुस्सा फट पड़ेगा। वो कहेगा कि इस घर के सभी लड़के अपनी मर्जी की कर रहे हैं लेकिन उसके ऊपर बस सभी अपनी मर्जी थोप देते हैं। ना उसके पास कोई काम है और ना ही उसकी जीवन साथी उसके साथ है। ऐसे में वो अपने खालीपन को भरने के लिए अगर बाहर रहता है तो इसमें क्या गलत है। वो आखिर करे तो क्या करे। राजा अपने बड़े पापा पराग और वसुंधरा को जमकर खरी खोटी सुनाएगा।
