Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल में नए किरदार की एंट्री, राही के लिए बढ़ने वाली हैं मुश्किलें!

संक्षेप: Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: अनुपमा सीरियल में एक नई एक्ट्रेस की एंट्री होने वाली है, जिसकी वजह से सिर्फ राही ही नहीं बल्कि उसकी मां की भी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी चोट पड़ेगी कोठारी परिवार पर।

Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कहानी में एक नई किरदार की एंट्री होगी। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान खुशियों का माहौल होगा और राही बहुत एक्साइटेड होगी। एक वजह यह भी होगी कि अनुपमा खुद सैंटाक्लॉज बनी होगी और राही मानकर चल रही होगी कि उसकी मां पहला हग उसे देगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अनुपमा सीरियल में होगी नई एंट्री लेकिन वो यह सोच ही रही होगी कि एक अजनबी लड़की आकर राही को धक्का मारेगी। राही चिढ़कर उस पर चिल्ला पड़ेगी, और फिर वो होगा जिसकी उम्मीद राही ने नहीं की थी। यह लड़की जाकर अनुपमा को गले लगा लेगी और अनुपमा भी इस लड़की को पहचान जाएगी। यह लड़की और कोई नहीं प्रेरणा होगी। अब सवाल यह उठता है कि यह प्रेरणा है कौन? खबरों की मानें तो प्रेरणा असल में रजनी और पराग की नाजायज बेटी है, जिसके बारे में रजनी पहले ही अनुपमा को बता चुकी है।

अनुपमा से क्या है पुराना रिश्ता? प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा को देखकर प्रेरणा कहती है कि आपका और मेरा तो पुराना रिश्ता है। इधर राही अपनी मां पर बहुत नाराज होगी, क्योंकि उसे लगेगा कि फिर एक बार उसका हक किसी और को दे दिया गया। लेकिन ट्विस्ट यह है कि राही के एटिट्यूड पर प्रेरणा उसे ऐसा जवाब देगी कि उसकी बोलती बंद हो जाएगी। प्रेरणा तिरछी नजर से प्रेम को देखते हुए कहेगी कि जिस पर मेरा हक है वो तो मैं पाकर ही रहती हूं। अब देखना यह है कि प्रेरणा की एंट्री के बाद शो में कौन से ट्विस्ट आएंगे।