Anupamaa Spoiler: अनुपमा में होगी नए किरदार की एंट्री, वसुंधरा सुधरी तो शो में आई नई विलेन
Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में एक नए किरदार की एंट्री दिखाई जाएगी। जहां एक तरफ वसुंधरा कोठारी सुधरती नजर आ रही हैं, वहीं मेकर्स शो में एक नई विलेन लेकर आ गए हैं।
टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होगी। वसुंधरा कोठारी के जन्मदिन पर जब जश्न के बाद सभी लोग फ्री होंगे तभी कोठारी मेंशन में फैंसी साड़ी पहने एक महिला घर के अंदर दाखिल होगी। इस औरत के साथ उसका पति भी होगा जिससे पराग कोठारी और ख्याति खुशी-खुशी मिलेंगे। अनुपमा जिज्ञासा भरी नजरों से इस औरत को देख रही होगी। वसुंधरा कोठारी उससे परिचय कराती हुए बताएगी कि यह उनकी भांजी कीर्ति है।
कहानी में होगी नए किरदार की एंट्री
कीर्ति वसुंधरा कोठारी को मौसी कहकर संबोधित कर रही होगी। कीर्ति झट से अनुपमा को पहचान जाएगी और कहेगी कि आप वही हैं जिन्होंने डांस रानीज को लीड किया था। माहौल खुशनुमा होगा, लेकिन फिर आएगा कहानी में एक ट्विस्ट। कीर्ति कहेगी कि आप सभी से तो मिल लूंगी, लेकिन पहले डांस रानी से तो मिल लूं, क्योंकि वो तो जाने वाली हैं ना! लेकिन कीर्ति थोड़ी चौंकेगी जब पराग कहेगा कि वो आज रात यहीं रुकेंगी। कीर्ति चौंककर पूछेगी- क्या? बेटी के ससुराल में रुकेंगी? अनुपमा थोड़ी हिचक महसूस करेगी लेकिन चुप रहेगी।
अनुपमा के सामने खुलेंगे कुछ राज
नए प्रोमो वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि अनुपमा को उसी दिन कीर्ति के बारे में यह पता चलेगा कि उसकी निजी जिंदगी ठीक नहीं चल रही है। होगा यह कि अनुपमा जब दूध और नाश्ता लेकर कीर्ति के कमरे की तरफ जा रही होगी तभी कुछ शॉकिंग होगा। वह दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली होगी कि भीतर से कांच का ग्लास तोड़े जाने की आवाज आएगी। अंदर से झगड़े की आवाज आ रही होगी और अनुपमा के कदम ठिठक जाएंगे। लेकिन इत्तेफाक से उसी वक्त अनुपमा का फोन बजेगा और कीर्ति समझ जाएगी कि बाहर कोई है।
कीर्ति बनेगी कहानी की नई विलेन?
वह बाहर आकर दरवाजा खोलेगी और अनुपमा खड़ी होगी। वह बाहर आएगी और अनुपमा को गुस्से से देखेगी। लेकिन अनुपमा के हाथ में वो ट्रे होगी जिसमें दूध का ग्लास और नाश्ता होगा। अब देखना यह होगा कि क्या कीर्ति अनुपमा पर उसकी और उसके पति की निजी बातें चोरी-छिपे सुनने का आरोप लगा देगी? या फिर वह बात को समझेगी। फैन थ्योरीज की मानें तो अब अनुपमा वसुंधरा की भांजी की जिंदगी में चल रही मुसीबतों को टालेगी और इसी वजह से कोठारी मेंशन में एक बार फिर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। जब वसुंधरा से अनुपमा का रिश्ता ठीक होने की तरफ है, तो क्या ऐसे में कीर्ति नई विलेन बनकर उभरेगी? यह भी हमें जल्द ही पता चल जाएगी।
