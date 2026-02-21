Spoiler: अनुपमा के लिए आने वाली है बड़ी चुनौती, महाशिवरात्रि स्पेशल एपिसोड में आएगा यह ट्विस्ट
Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा में आगे महाशिवरात्रि स्पेशल एपिसोड आने वाला है। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में आगे कहानी क्या करवट लेने वाली है? जानिए।
Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। लेटेस्ट एपिसोड के प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अगला एपिसोड महाशिवरात्रि के नाम रहेगा। अनुपमा और हंसमुख शाह के अलावा परिवार के बाकी सदस्य मंदिर जाकर महाशिवरात्रि मनाते नजर आ रहे हैं। नए स्पॉयलर वीडियो में अनुपमा को शिवलिंग का अभिषेक करते दिखाया गया है और बापूजी समेत बाकी सभी लोग पीछे खड़े हुए हैं। लेकिन इसी दौरान अनुपमा पर महादेव की कृपा होगी और उसे मंदिर के बाहर कुछ ऐसा नजर आएगा, जिस पर उसे यकीन नहीं होगा।
स्पॉयलर वीडियो में दिखाई गई ये झलकियां
अनुपमा को पूजा के दौरान मंदिर के बाहर दिवाकर अपने परिवार के साथ जाता नजर आएगा। उसके साथ उसकी पत्नी और बेटा होगा, अनुपमा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, वह जाकर आगे देखना चाहेगी लेकिन बापूजी किसी काम से उसे दूसरी तरफ चलने को कहेंगे। मालूम हो कि अनुपमा की बेटी पाखी दिवाकर से शादी करने की जिद पर अड़ी हुई है। दिवाकर अनुपमा की पत्नी को बेवकूफ बना रहा है और उससे पैसे लूट रहा है। यह वही दिवाकर है जिसने राही पर बुरी नजर रखी थी, अब वह पाखी से शादी करके उसके साथ गलत करना चाहता है, ताकि अनुपमा से बदला ले सके। लेकिन क्या वह ऐसा कर पाएगा?
अनुपमा के लिए यह होगी सबसे बड़ी चुनौती
गॉसिप गलियारों की मानें तो अनुपमा को महाशिवरात्रि के एपिसोड में इस सच का पता चल जाएगा। लेकिन उसके लिए बड़ी चुनौती होगी अपनी बेटी पाखी को यह समझाना कि दिवाकर उसके साथ गलत कर रहा है। वह कोई दूध का धुला नहीं है। सीरियल में हंसमुख के दोस्त की कहानी खत्म होने के बाद माना जा रहा है कि दिवाकर और पाखी के रिश्ते की कहानी मेनस्ट्रीम हो जाएगी।
अनुपमा सीरियल में अभी क्या चल रहा है?
इस सवाल का जवाब हमें जल्द ही अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में आगे चीजें किस तरह आगे बढे़ंगी? इस सवाल का जवाब हमें जल्द ही आगे मिलेगा। टीआरपी टॉपर सीरियल की कहानी की बात करें तो अनुपमा अभी हंसमुख शाह के दोस्त रवींद्र की मदद कर रही है। वही रवींद्र जिसे उसके बच्चों ने घर से निकाल फेंका है। रवींद्र की पत्नी को रवींद्र के छोटे बेटे ने नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। हालिया एपिसोड में दिखाया गया है कि बापूजी की खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि वह खुद अपने दोस्त की मुश्किलें कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। शो में आगे आपको कौन से ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
