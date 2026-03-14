Spoiler Alert: अनुपमा को बचाएंगी लोकल औरतें, जया के साथ रास्ते में घेरेगा पॉल!
Anupamaa Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर एक बार पॉल अनु को जया के साथ रास्ते में घेर लेगा।
Anupamaa New Promo Video: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि पॉल एक बार फिर अनुपमा के लिए मुश्किलें बढ़ाता नजर आएगा, लेकिन इस बार बाकी औरतें अनुपमा का साथ देंगी। अनुपमा को नए प्रोमो वीडियो में एक मां की तरह जया की देखभाल करते और उसका ध्यान रखते दिखाया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आगे चलकर यही अनुपमा और देविका के बीच मनमुटाव की वजह बन जाएगा? फैन थ्योरीज की मानें तो जया को वक्त के साथ अनुपमा के प्यार और परवरिश की आदत हो जाएगी। वह बाद में जब देविका के साथ आएगी तो हर चीज को अनुपमा के तरीके से कंपेयर करेगी।
अनुपमा का साथ देंगी लोकल औरतें
सीरियल का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि अनुपमा जब जया को स्कूल से लेकर लौट रही होगी तो एक जगह पर उसे सोड़ा पीने का मन करेगा। लेकिन इससे पहले कि अनुपमा कुछ कर पाए, पॉल अपनी तेज रफ्तार बाइक से आकर वहां रुकेगा और अनुपमा का मजाक उड़ाते हुए जया से कहेगा कि उसके पास तो पैसे भी नहीं हैं। इससे पहले कि पॉल उस पर और ज्यादा हावी हो, वहां खड़ीं औरतें अनुपमा का बचाव करेंगी और पॉल से पूछेंगी कि वह क्यों बिना वजह अनुपमा को परेशान करता रहता है।
अनुपमा को क्यों भगाना चाहता है पॉल?
जवाब में पॉल फिर एक बार वही तर्क देगा, जो वह हमेशा देता रहा है। वह कहेगा कि वह बाहरी चींटी है, और उसे बाहरी लोग पसंद नहीं हैं। यह कहते हुए पॉल वहां से चला जाएगा। इसके बाद अनुपमा जया को साइकिल पर बिठाएगी और उसके सिर पर अपने पल्लू से छांव करेगी। इस बीच सोड़ा वाला अनुपमा और जया के लिए एक-एक सोड़ा तैयार करेगा। जब वह मना करेगी और कहेगी कि उसके पास पैसे नहीं हैं तो ठेले वाला कहेगा कि उसे इसके लिए पैसे नहीं चाहिए। सीरियल के अगले एपिसोड में आपको क्या उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दु्स्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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