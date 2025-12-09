Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Anupamaa Spoiler Alert in Hindi Kritika Got Trapped in Anu and Raahi Net
Anupamaa Spoiler: अनुपमा के जाल में फंसेगी कृतिका, डांस रानियां खुद सुलझाएंगी यह केस

Anupamaa Spoiler: अनुपमा के जाल में फंसेगी कृतिका, डांस रानियां खुद सुलझाएंगी यह केस

संक्षेप:

Anupamaa Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। मेकर्स ने जो नया प्रोमो वीडियो जारी किया है उसमें बताए गए हैं कई अपकमिंग ट्विस्ट।

Dec 09, 2025 02:39 pm IST Puneet Parashar
Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा बड़ी चालाकी से कृतिका की पोल खोल देगी और सच सबके सामने आ जाएगा। इवेंट जब खत्म हो जाएगा तो सभी बातें कर रहे होंगे कि कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया जब सारी तैयारी पक्की थी। राही अपनी मां से कहेगी कि बस एक बात समझ में नहीं आई कि इतना अच्छा अरेंजमेंट था, इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया?

राही की वजह से मिलेगा बड़ा हिंट

रजनी भी उस वक्त वहीं पर मौजूद होगी और बाकी सभी डांस रानीज भी वहां मौजूद होंगी। अनुपमा याद करेगी कि कैसे उसने लाइट रूम में किसी को देखा था। वह कहेगी, "पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर राही जैसे ही शो स्टॉपर बनकर आई तभी यह हादसा हुआ।" इस पर जस्सी उसे याद दिलाएगी कि राही तो शो स्टॉपर होने ही नहीं वाली थी। शो स्टॉपर तो आप होने वाली थीं। तब बात राही के समझ में आएगी और कहेगी, “इसका मतलब वो एक्सीडेंट आपके साथ होने वाला था?”

डांस रानीज करेंगी सच की तलाश

अनुपमा को बात समझ में आएगी और सारी कड़ियां आपस में जोड़ने लगेगी। सभी डांस रानीज सच तलाशने की कोशिश में जुट जाएंगी। अनुपमा यह बात नोट करेगी कि इवेंट पर एक बहुत मोटी केबल टूटी पड़ी है। अनुपमा कहेगी, "इतना मोटा केबल अपने आप कैसे टूट सकता है?" वह समझ जाएगी कि हो ना हो, उसके इस इवेंट में गड़बड़ करने वाला उसके आसपास ही कहीं है। अनुपमा इस घटना के दोषी को पकड़ने के लिए जाल बुनेगी और जोर से चिल्लाएगी, “अरे इवेंट खराब करने वाले 2 आदमी थे, और वो दोनों के दोनों पकड़े गए हैं।”

अनुपमा के जाल में फंसेगी कृतिका

अनुपमा की बात सुनकर कृतिका घबरा जाएगी और जाकर कोने में चुपचाप अपने उन दोनों आदमियों को कॉल करेगी। वह जानना चाहती होगी कि जिन लोगों के जरिए उसने अनुपमा का इवेंट खराब करवाया है, क्या वो वाकई जेल चले गए हैं? अगर हां, तो वह तसल्ली करना चाहेगी कि उसका नाम बाहर ना आए। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि वो दोनों तो जेल गए ही नहीं हैं? तो वह सोचने लगेगी कि आखिर अनुपमा ने झूठ क्यों बोला। वह पलटकर देखेगी तो अनुपमा उसके ऊपर कैमरा लगाए खड़ी होगी और सारी बात सामने आ जाएगी।

