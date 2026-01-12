Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupamaa Spoiler Alert in Hindi Kotharis and Anu to Have Throat Cut Fight
Spoiler: अनुपमा और कोठारियों में होगी आर-पार की लड़ाई, राही के लिए खड़ी हुई धर्मसंकट की स्थिति

Spoiler: अनुपमा और कोठारियों में होगी आर-पार की लड़ाई, राही के लिए खड़ी हुई धर्मसंकट की स्थिति

संक्षेप:

Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में राही के लिए फिर एक बार धर्मसंकट की घड़ी पैदा हो जाएगी। जानिए रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल में आने वाले हैं कौन से ट्विस्ट, जान लीजिए।

Jan 12, 2026 06:14 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि राही के लिए उस वक्त धर्मसंकट की स्थिति पैदा हो जाएगी जब उसे अपनी मां और पिता में किसी एक को चुनना होगा। अब आप सोचेंगे कि राही का पिता अनुज कपाड़िया तो बहुत पहले ही मर चुका है। हम यहां पर राही के ससुर पराग कोठारी की बात कर रहे हैं जिसे उसे अपने पिता जैसा प्यार मिला है। पराग कोठारी ने हर मुश्किल वक्त में परिवार के खिलाफ जाकर अपनी बहू राही का साथ दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पराग बोला- अब आर-पार की लड़ाई

होगा यह कि अनुपमा और कोठारी परिवार के बीच झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि पराग कोठारी सभी को एक साफ हिदायत दे देगा। अपनी मां वसुंधरा कोठारी के अपमान और नाती को छीने जाने से गुस्साया पराग कोठारी घर के बीच दुपट्टे से एक लकीर खींच देगा और कहेगा, "आज के बाद जिसको भी अनुपमा जी की टीम में जाना है वो जाए, लेकिन उसके बाद कोठारी परिवार के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अब बस आर या पार होगा।" एक-एक करके परिवार के कुछ लोग पराग-वसुंधरा की तरफ और कुछ लोग अनुपमा की तरफ जाकर खड़े होने लगेंगे।

राही के लिए खड़ा होगा धर्मसंकट

ख्याति, मीता, अनिल, गौतम और माही जहां पराग और वसुंधरा की तरफ जाकर खड़े होंगे वहीं बापूजी, लीला बा, अंश, प्रार्थना, तोषू, पाखी, परी, किंजल, प्रेरणा और प्रेम भी अनुपमा की साइड खड़े होंगे। लेकिन धर्मसंकट की स्थिति राही के लिए खड़ी हो जाएगी। क्योंकि पराग कोठारी उससे पूछेगा कि अब तुम किसकी तरफ हो? अपनी मां की तरफ या अपने पापा की तरफ? राही उसी लकीर पर खड़ी हो जाएगी और उसकी आंखों से आंसू छलक रहे होंगे। लेकिन वो कोई एक फैसला नहीं ले पाएगी।

ये भी पढ़ें:अनुपमा अकेली ही याद दिलाएगी छठी का दूध, वसुंधरा-गौतम और पराग होंगे एक तरफ
ये भी पढ़ें:रोजा मूवी का यह सीन गलती नहीं थी, मेकर्स ने जान बूझकर ऐसा रखा एक्ट्रेस का लुक
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Anupamaa

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।