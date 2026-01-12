Spoiler: अनुपमा और कोठारियों में होगी आर-पार की लड़ाई, राही के लिए खड़ी हुई धर्मसंकट की स्थिति

संक्षेप: Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में राही के लिए फिर एक बार धर्मसंकट की घड़ी पैदा हो जाएगी। जानिए रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल में आने वाले हैं कौन से ट्विस्ट, जान लीजिए।

Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि राही के लिए उस वक्त धर्मसंकट की स्थिति पैदा हो जाएगी जब उसे अपनी मां और पिता में किसी एक को चुनना होगा। अब आप सोचेंगे कि राही का पिता अनुज कपाड़िया तो बहुत पहले ही मर चुका है। हम यहां पर राही के ससुर पराग कोठारी की बात कर रहे हैं जिसे उसे अपने पिता जैसा प्यार मिला है। पराग कोठारी ने हर मुश्किल वक्त में परिवार के खिलाफ जाकर अपनी बहू राही का साथ दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पराग बोला- अब आर-पार की लड़ाई होगा यह कि अनुपमा और कोठारी परिवार के बीच झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि पराग कोठारी सभी को एक साफ हिदायत दे देगा। अपनी मां वसुंधरा कोठारी के अपमान और नाती को छीने जाने से गुस्साया पराग कोठारी घर के बीच दुपट्टे से एक लकीर खींच देगा और कहेगा, "आज के बाद जिसको भी अनुपमा जी की टीम में जाना है वो जाए, लेकिन उसके बाद कोठारी परिवार के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अब बस आर या पार होगा।" एक-एक करके परिवार के कुछ लोग पराग-वसुंधरा की तरफ और कुछ लोग अनुपमा की तरफ जाकर खड़े होने लगेंगे।