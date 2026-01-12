Spoiler: अनुपमा और कोठारियों में होगी आर-पार की लड़ाई, राही के लिए खड़ी हुई धर्मसंकट की स्थिति
Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में राही के लिए फिर एक बार धर्मसंकट की घड़ी पैदा हो जाएगी। जानिए रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल में आने वाले हैं कौन से ट्विस्ट, जान लीजिए।
Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि राही के लिए उस वक्त धर्मसंकट की स्थिति पैदा हो जाएगी जब उसे अपनी मां और पिता में किसी एक को चुनना होगा। अब आप सोचेंगे कि राही का पिता अनुज कपाड़िया तो बहुत पहले ही मर चुका है। हम यहां पर राही के ससुर पराग कोठारी की बात कर रहे हैं जिसे उसे अपने पिता जैसा प्यार मिला है। पराग कोठारी ने हर मुश्किल वक्त में परिवार के खिलाफ जाकर अपनी बहू राही का साथ दिया है।
पराग बोला- अब आर-पार की लड़ाई
होगा यह कि अनुपमा और कोठारी परिवार के बीच झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि पराग कोठारी सभी को एक साफ हिदायत दे देगा। अपनी मां वसुंधरा कोठारी के अपमान और नाती को छीने जाने से गुस्साया पराग कोठारी घर के बीच दुपट्टे से एक लकीर खींच देगा और कहेगा, "आज के बाद जिसको भी अनुपमा जी की टीम में जाना है वो जाए, लेकिन उसके बाद कोठारी परिवार के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अब बस आर या पार होगा।" एक-एक करके परिवार के कुछ लोग पराग-वसुंधरा की तरफ और कुछ लोग अनुपमा की तरफ जाकर खड़े होने लगेंगे।
राही के लिए खड़ा होगा धर्मसंकट
ख्याति, मीता, अनिल, गौतम और माही जहां पराग और वसुंधरा की तरफ जाकर खड़े होंगे वहीं बापूजी, लीला बा, अंश, प्रार्थना, तोषू, पाखी, परी, किंजल, प्रेरणा और प्रेम भी अनुपमा की साइड खड़े होंगे। लेकिन धर्मसंकट की स्थिति राही के लिए खड़ी हो जाएगी। क्योंकि पराग कोठारी उससे पूछेगा कि अब तुम किसकी तरफ हो? अपनी मां की तरफ या अपने पापा की तरफ? राही उसी लकीर पर खड़ी हो जाएगी और उसकी आंखों से आंसू छलक रहे होंगे। लेकिन वो कोई एक फैसला नहीं ले पाएगी।
