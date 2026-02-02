Spoiler: अनुपमा की वजह से बचेगा कोठारी निवास, वसुंधरा फिर भी करेगी ऐसी घटिया हरकत

संक्षेप: Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा की वजह से कोठारी निवास बाल-बाल बच जाएगा। प्रेम आकर परिवार को यह खुशखबरी देगा कि कैसे अनुपमा ने रजनी देसाई को घुटनों पर ला दिया है।

Anupamaa Serial Spoiler: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कोठारी मेंशन में बहुत दुख भरा माहौल होगा। वसुंधरा कोठारी श्रीनाथ जी के सामने बैठी पूजा कर रही होंगी। घर का सारा सामान पैक किया जा चुका है और निकलने की नौबत आ चुकी है। केवल एक ही चीज रह गई है, श्रीनाथ जी की तस्वीर। फाइनली हिम्मत करके पराग कोठारी तस्वीर को वहां से हटाने के लिए आगे बढ़ेगा और कहेगा कि पहले इस घर से भगवान जी जाएंगे और उनके पीछे-पीछे उनके भक्त।

आखिरी पल में आएगा यह मेगा ट्विस्ट लेकिन जैसे ही पराग कोठारी उस तस्वीर को छुएगा, वसुंधरा कोठारी जोर से चिल्लाएगी, "हमारे श्रीनाथ जी को कोई हाथ नहीं लगाएगा।" पराग समझ रहा होगा कि उसकी मां बहुत भावुक है, लेकिन जो करना है वो तो करना ही है। पराग कोठारी मूर्ति हटाने लगेगा और तभी पीछे से प्रेम की आवाज आएगी। सभी पलटकर देखेंगे तो हैरान होंगे, क्योंकि प्रेम के चेहरे पर थकान के साथ-साथ खुशी के भाव भी होंगे। फैन थ्योरीज की मानें तो प्रेम को यह पता चल जाएगा कि अनुपमा ने रजनी देसाई को हरा दिया है।

अनु की वजह से बचेगा कोठारी निवास प्रेम अपने पिता और बाकी घरवालों को बताएगा कि फाइनली उन्हें उनके घर से नहीं जाना होगा, क्योंकि अनुपमा ने चॉल वालों के साथ-साथ उन सभी को भी बचा लिया है। हालांकि वसुंधरा कोठारी को इस बात की खुशी होगी कि उनका घर बच गया, लेकिन वह अनुपमा के प्रति जरा भी ग्रेटिट्यूड फील नहीं करेगी। उलटा कहेगी कि हमारे लिए ऐसे हालात आए भी उसी औरत की वजह हैं। उधर रजनी देसाई और अनुपमा की मुलाकात होगी जहां रजनी किसी रह अनु से रिश्ते ठीक करने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार वह एक नई अनुपमा से बात कर रही होगी।