Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupamaa Spoiler Alert in Hindi Kothari Mansion to Get Saved by Anu but Vasundhara Still Behaved Badly
Spoiler: अनुपमा की वजह से बचेगा कोठारी निवास, वसुंधरा फिर भी करेगी ऐसी घटिया हरकत

Spoiler: अनुपमा की वजह से बचेगा कोठारी निवास, वसुंधरा फिर भी करेगी ऐसी घटिया हरकत

संक्षेप:

Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा की वजह से कोठारी निवास बाल-बाल बच जाएगा। प्रेम आकर परिवार को यह खुशखबरी देगा कि कैसे अनुपमा ने रजनी देसाई को घुटनों पर ला दिया है।

Feb 02, 2026 05:21 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Anupamaa Serial Spoiler: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कोठारी मेंशन में बहुत दुख भरा माहौल होगा। वसुंधरा कोठारी श्रीनाथ जी के सामने बैठी पूजा कर रही होंगी। घर का सारा सामान पैक किया जा चुका है और निकलने की नौबत आ चुकी है। केवल एक ही चीज रह गई है, श्रीनाथ जी की तस्वीर। फाइनली हिम्मत करके पराग कोठारी तस्वीर को वहां से हटाने के लिए आगे बढ़ेगा और कहेगा कि पहले इस घर से भगवान जी जाएंगे और उनके पीछे-पीछे उनके भक्त।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आखिरी पल में आएगा यह मेगा ट्विस्ट

लेकिन जैसे ही पराग कोठारी उस तस्वीर को छुएगा, वसुंधरा कोठारी जोर से चिल्लाएगी, "हमारे श्रीनाथ जी को कोई हाथ नहीं लगाएगा।" पराग समझ रहा होगा कि उसकी मां बहुत भावुक है, लेकिन जो करना है वो तो करना ही है। पराग कोठारी मूर्ति हटाने लगेगा और तभी पीछे से प्रेम की आवाज आएगी। सभी पलटकर देखेंगे तो हैरान होंगे, क्योंकि प्रेम के चेहरे पर थकान के साथ-साथ खुशी के भाव भी होंगे। फैन थ्योरीज की मानें तो प्रेम को यह पता चल जाएगा कि अनुपमा ने रजनी देसाई को हरा दिया है।

अनु की वजह से बचेगा कोठारी निवास

प्रेम अपने पिता और बाकी घरवालों को बताएगा कि फाइनली उन्हें उनके घर से नहीं जाना होगा, क्योंकि अनुपमा ने चॉल वालों के साथ-साथ उन सभी को भी बचा लिया है। हालांकि वसुंधरा कोठारी को इस बात की खुशी होगी कि उनका घर बच गया, लेकिन वह अनुपमा के प्रति जरा भी ग्रेटिट्यूड फील नहीं करेगी। उलटा कहेगी कि हमारे लिए ऐसे हालात आए भी उसी औरत की वजह हैं। उधर रजनी देसाई और अनुपमा की मुलाकात होगी जहां रजनी किसी रह अनु से रिश्ते ठीक करने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार वह एक नई अनुपमा से बात कर रही होगी।

रजनी की खून के आंसू रुलाएगी अनु

प्रोमो में दिखाया गया है कि अनुपमा रजनी से कहेगी, "जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी मजबूरी क्यों ना हो.. किसी का भरोसा मत तोड़ना।" रजनी फिर एक बार अनुपमा के आगे घड़ियाली आंसू बहाएगी और उसे बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करेगी। रजनी देसाई अनुपमा से कहेगी कि एक आखिरी बार मुझे गले लगा ले। लेकिन अनुपमा जो जवाब देगी उसे सुनकर रजनी समझ जाएगी कि अब उसे बेवकूफ बनाना संभव नहीं होगा। अनुपमा कहेगी, "जिसने पहली बार गले लगाने पर पीठ में छुरा भोंका हो, उसे दोबारा गले लगाने की गलती नहीं करनी चाहिए।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Anupamaa

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।