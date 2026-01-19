Hindustan Hindi News
Anupamaa: सड़क पर आ जाएगा पूरा कोठारी परिवार! अनुपमा अपनी चॉल में देगी सबको आसरा

Anupamaa: सड़क पर आ जाएगा पूरा कोठारी परिवार! अनुपमा अपनी चॉल में देगी सबको आसरा

संक्षेप:

Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में कहानी में ऐसा ट्विस्ट आने वाला है कि आपको होश उड़ जाएंगे। कोठारी परिवार जो हमेशा अनुपमा को नीचा दिखाता रहा, उसी का मालिक पराग कोठारी अनुपमा का घर बचाने के लिए अपना सब कुछ हार जाएगा।

Jan 19, 2026 04:32 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में वो ट्विस्ट आने वाला है, जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी। कोठारी परिवार सड़क पर आ जाएगा और फिर संभावना इस बात की है कि अनुपमा उन्हें आसरा देगी। ठीक उसी तरह, जैसे उसने एक वक्त पर शाह परिवार के लोगों को अपने आश्रम में शरण दी थी। वनराज शाह के फ्रॉड करके भाग जाने के बाद लीला से लेकर तोषू और पाखी तक को इस बात का घमंड था कि वो रईस लोग हैं और अपार्टमेंट में रहते हैं। लेकिन फिर एक झटके में वो सभी सड़क पर आ गए।

यह देखकर जागेगा पराग का जमीर

कुछ ऐसा ही शाह परिवार के साथ भी होता दिखाई पड़ेगा। लेकिन यहां कुछ चीजें अलग होंगी। तो अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के आधार पर चलिए जानते हैं कि रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर शो में आगे क्या कुछ होने वाला है। सोमवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि पराग कोठारी बिजनेस की आड़ में अपने उसूलों की धज्जियां उड़ती देखेगा। क्योंकि रजनी सिर्फ अनुपमा के साथ गलत नहीं कर रही है, बल्कि वह उन तमाम चॉल वालों के सिर से उनका आशियाना छीन रही है।

फिर से खुद को दोहराएगा इतिहास

जब पराग उसे रोकने की कोशिश करेगा तो रजनी उसे यह कहकर चुप करा देगी कि इस डील में उसका सब कुछ लगा हुआ है। वह सड़क पर आ जाएगा, और सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार भीख मांगने को मजबूर हो जाएगा। इस पर पराग सोचने पर मजबूर हो जाएगा। उधर वसुंधरा कोठारी को ख्याति से घर के लिए नेम प्लेट पसंद करने को कहते दिखाया गया है। वसुंधरा कोठारी अपनी बहू से कहेगी कि हमारे लिए हमारा यह घर हमारी दुनिया है, मरने के बाद तो पता नहीं हम कहां जाएंगे, लेकिन जीते-जी हम इसी घर में रहना चाहते हैं।

सही हो जाएगा ख्याति का यह डर

ख्याति वसुंधरा की बात सुनकर बुरी तरह डर जाएगी और मन ही मन सोचेगी कि जिस ख्याल से दूर भागो वही हमारे सामने आ खड़ा होता है। उम्मीद है कि मुंबई में सब कुछ ठीक होगा। सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे हैं कि पराग कोठारी अपनी दौलत और शोहरत के ऊपर अपने उसूलों को चुनेगा। वह रजनी और बाकी सभी लोगों को राजी कर लेगा कि चॉल नहीं तोड़ी जाए। नतीजा यह होगा कि पराग कोठारी का पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। लेकिन फिर गौतम और बाकी उन सभी लोगों का क्या होगा जो पराग सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उसके पास पैसा है? बहुत से सवालों का जवाब जल्द ही मिल जाएगा।

Anupamaa

