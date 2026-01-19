Anupamaa: सड़क पर आ जाएगा पूरा कोठारी परिवार! अनुपमा अपनी चॉल में देगी सबको आसरा

संक्षेप: Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में कहानी में ऐसा ट्विस्ट आने वाला है कि आपको होश उड़ जाएंगे। कोठारी परिवार जो हमेशा अनुपमा को नीचा दिखाता रहा, उसी का मालिक पराग कोठारी अनुपमा का घर बचाने के लिए अपना सब कुछ हार जाएगा।

Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में वो ट्विस्ट आने वाला है, जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी। कोठारी परिवार सड़क पर आ जाएगा और फिर संभावना इस बात की है कि अनुपमा उन्हें आसरा देगी। ठीक उसी तरह, जैसे उसने एक वक्त पर शाह परिवार के लोगों को अपने आश्रम में शरण दी थी। वनराज शाह के फ्रॉड करके भाग जाने के बाद लीला से लेकर तोषू और पाखी तक को इस बात का घमंड था कि वो रईस लोग हैं और अपार्टमेंट में रहते हैं। लेकिन फिर एक झटके में वो सभी सड़क पर आ गए।

यह देखकर जागेगा पराग का जमीर कुछ ऐसा ही शाह परिवार के साथ भी होता दिखाई पड़ेगा। लेकिन यहां कुछ चीजें अलग होंगी। तो अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के आधार पर चलिए जानते हैं कि रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर शो में आगे क्या कुछ होने वाला है। सोमवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि पराग कोठारी बिजनेस की आड़ में अपने उसूलों की धज्जियां उड़ती देखेगा। क्योंकि रजनी सिर्फ अनुपमा के साथ गलत नहीं कर रही है, बल्कि वह उन तमाम चॉल वालों के सिर से उनका आशियाना छीन रही है।

फिर से खुद को दोहराएगा इतिहास जब पराग उसे रोकने की कोशिश करेगा तो रजनी उसे यह कहकर चुप करा देगी कि इस डील में उसका सब कुछ लगा हुआ है। वह सड़क पर आ जाएगा, और सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार भीख मांगने को मजबूर हो जाएगा। इस पर पराग सोचने पर मजबूर हो जाएगा। उधर वसुंधरा कोठारी को ख्याति से घर के लिए नेम प्लेट पसंद करने को कहते दिखाया गया है। वसुंधरा कोठारी अपनी बहू से कहेगी कि हमारे लिए हमारा यह घर हमारी दुनिया है, मरने के बाद तो पता नहीं हम कहां जाएंगे, लेकिन जीते-जी हम इसी घर में रहना चाहते हैं।