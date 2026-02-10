Hindustan Hindi News
Spoiler Alert: सुसाइड की कोशिश करेगा कपिल, टूटने वाली है राही-प्रेम की जोड़ी?

Spoiler Alert: सुसाइड की कोशिश करेगा कपिल, टूटने वाली है राही-प्रेम की जोड़ी?

संक्षेप:

Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। कपिल को सुसाइड की कोशिश करते देख अनुपमा के पांव तले जमीन खिसक जाएगी।

Feb 10, 2026 04:07 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
टीआरपी टॉपर सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय टीवी सीरियल में अभी बहुत सी उथल-पुथल चल रही है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा जब कीर्ति-कपिल के कमरे के सामने से गुजर रही होगी तो कुछ अजीब नोटिस करेगी। वह कमरे का दरवाजा खटखटा कर बार-बार कीर्ति और कपिल को आवाज देगी लेकिन भीतर से कोई जवाब नहीं आएगा। फिर अनुपमा धक्का मारकर दरवाजा तोड़ने का तय करेगी और तभी कुछ शॉकिंग होगा।

सुसाइड की कोशिश करेगा कपिल

नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि जैसे ही अनुपमा दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होगी, उसकी आंखें फटी रह जाएंगी। वह देखेगी कि कपिल फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है। अनुपमा दौड़कर जाएगी और धक्का मारकर कपिल को फंदे से दूर करेगी। कपिल फिर से मेज पर चढ़कर फांसी लगाने की कोशिश करेगा और अनुपमा बार-बार उसे रोकेगी। थककर कपिल जमीन पर बैठ जाएगा और फूट-फूटकर रोने लगेगा। कपिल अपना दुख अनुपमा को बताएगा और सच सुनकर अनुपमा के पांव तले जमीन खिसक जाएगी।

अनुपमा सीरियल का एक सीन

अनुपमा को बताएगा दिल का हाल

कपिल बताएगा कि कैसे कीर्ति उस पर अत्याचार करती है और उसे ब्लैकमेल करती है। कपिल अपने दिल का हाल अनुपमा के सामने रखते हुए कहेगा कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जब किसी लड़की के साथ गलत होता है तो कानून से लेकर समाज तक सभी उसके साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब लड़के के साथ गलत होता है तो कोई उस पर ना तो यकीन करता है, और ना ही उसका साथ देता है। उधर दिल्ली में जब प्रेरणा प्रेम को कंबल ओढ़ाने गई होगी तो वह राही समझकर नींद में उसका हाथ पकड़ लेगा।

तो टूटने वाली है राही-प्रेम की जोड़ी?

प्रेरणा, जिसके दिल में पहले ही प्रेम के लिए प्यार पनपने लगा है। वह खुद को रोक नहीं पाएगी और करीब आकर प्रेम के माथे पर उसे किस कर लेगी। लेकिन उसी बीच प्रेम की नींद खुल जाएगी और वह हड़बड़ाकर उठेगा। इधर यह सब हो रहा होगा और उधर राही के कमरे में पर्दे की वजह से एक तस्वीर गिर पड़ेगी। यह तस्वीर प्रेम और राही की होगी जिस पर दरार आ जाएगी। इसे देखकर एक तरफ जहां राही फिक्र में पड़ जाएगी, वहीं अनुपमा भी इसे भगवान का कोई इशारा समझकर परेशान होने लगेगी।

