Spoiler Alert: अनुपमा ने थामा कपिल कुमार का हाथ, न्याय दिलाने के लिए बनाया यह प्लान

Spoiler Alert: अनुपमा ने थामा कपिल कुमार का हाथ, न्याय दिलाने के लिए बनाया यह प्लान

संक्षेप:

रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड आगे काफी दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि फिर एक बार उसके वसुंधरा कोठारी से भिड़ने के आसार बनते नजर आ रहे हैं।

Feb 11, 2026 04:52 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि प्रार्थना के बाद अब अनुपमा कोठारी मेंशन के एक और सदस्य को नर्क जैसी जिंदगी से मुक्ति दिलाएगी। हालिया एपिसोड में दिखाया गया था कि एक के बाद एक हो रही घटनाओं से अनुपमा को यह अंदाजा लगते देर नहीं लगेगी कि कीर्ति जैसा दिखावा करती है वो असल में वैसी बिलकुल भी नहीं है। साथ ही कपिल का हाल दुनिया के सामने जैसा नजर आता है वो भी पूरा सच नहीं है।

अनुपमा ने थामा कपिल का हाथ

अब अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि पराग भी यह बात अच्छी तरह जानता है कि कीर्ति दुनिया के सामने भला होने का दिखावा करती है। अनुपमा जब एक शॉकिंग घटना के बाद यह देखेगी कि कपिल सुसाइड करने जा रहा है तो वह उसे रोकेगी। वह कपिल को समझाएगी कि कैसे वह अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश करके बहुत बड़ी गलती कर रहा है, तब कपिल अपने दिल का हाल खोलकर अनुपमा के सामने रख देगा। अनुपमा इसके बाद कपिल की मदद करने का फैसला करेगी।

फिर उठेगा घरेलू हिंसा का मुद्दा

सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा की बातों से कपिल को हिम्मत मिलेगी और अब वो कीर्ति का टॉर्चर और ज्यादा नहीं सहने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का तय करेगा। कपिल आकर अनुपमा को बताएगा कि वह अब घरेलू हिंसा की मार और ज्यादा नहीं झेलेगा। यह सुनकर अनुपमा को बहुत राहत मिलेगी और वह कपिल के साथ मिलकर कीर्ति का सच दुनिया के सामने लाने का फैसला करेगी। अनुपमा कपिल को समझाएगी कि सबसे पहले उसे कीर्ति के खिलाफ सबूत जमा करना शुरू करे।

फिर होगी वसुंधरा से टक्कर

यह ठीक वही सीख होगी जो अनुपमा ने इससे पहले प्रार्थना को दी थी, जब उसका पति गौतम उसे टॉर्चर किया करता था। हालात काफी हद तक वैसे ही हैं, जैसे उस वक्त थे। जहां पहले वसुंधरा को गौतम गांधी की गलती समझ में नहीं आ रही थी, वहीं अब इस बात के चांस नजर आ रहे हैं कि वसुंधरा को अपनी भांजी कीर्ति की गलती नहीं दिखाई पड़े। अब देखना यह है कि कहानी क्या मोड़ लेगी। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीआरी टॉपर सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड का अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

