Spoiler Alert: अनुपमा की कोशिश लाएगी रंग, बेनकाब होगा गौतम गांधी, जमकर होगी खातिरदारी
Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा की अंश को बचाकर लाने की कोशिश आखिरकार कामयाब होगी, और फिर वह गौतम गांधी का अच्छा सबक सिखाएगी। जानिए अपकमिंग एपिसोड में आने वाले हैं कौन से ट्विस्ट।
Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। रविवार के एपिसोड में दिखाया गया है कि गौतम फिर एक बार शाह परिवार की खुशियों में जहर घोलने का काम करेगा। जब मेहंदी का फंक्शन हो रहा होगा, ठीक उसी वक्त पर अचानक पुलिस की एंट्री होगी। गौतम झट से म्यूजिक बंद करेगा और तमाशे का मजा लेने के लिए बैठ जाएगा। पूछा जाएगा कि अंश कौन है, जवाब देने पर पुलिस कहेगी कि आपको हमारे साथ चलना होगा। वजह पूछने पर पुलिस वाले बताएंगे कि अंश ने एक लड़की के साथ बदतमीजी की है।
अपकमिंग एपिसोड में आएगा इमोशनल ट्विस्ट
अंश साफ कहेगा कि उसने ऐसा नहीं किया है, लेकिन जब वो लड़की खुद आकर अंश पर आरोप लगाएगी तो वह घबरा जाएगा। वह बताएगा कि वह इस लड़की से कल कैफे में मिला जरूर था, लेकिन उसने तो मदद की थी। अनुपमा भी पुलिस के सामने अंश का पक्ष लेगी, लेकिन पुलिस अंश से थाने चलने को कहेगी। अनुपमा सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा पुलिस को समझाती रहेगी और गाड़ी के पीछे भागते हुए गिर पड़ेगी, लेकिन अंश को नहीं बचा पाएगी। अब उसके पास बस एक ही तरीका बचा है, कि अंश की बेगुनाही साबित करे।
अंश को बचाने के लिए लगाएगी यह तरकीब
स्पॉयलर वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा अंश को बचाने के लिए थाने पहुंच जाएगी। वह पुलिस वालों से गुहार लगाएगी, लेकिन उसकी कोई एक नहीं सुनेगा। इसके बाद वह सीधे जाकर उस लड़की से बात करेगी, जिसने अंश पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया होगा। अनुपमा इस लड़की के आगे दुहाई देगी कि मेरे पोते की शादी हो रही है, उसकी मेहंदी है। अनुपमा इस लड़के के आगे भी हाथ जोड़ेगी, जिसने वीडियो में अंश को इस लड़की को गले लगाते दिखाया होगा। प्रोमो वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की पर कुछ देर बाद अनुपमा की बातों का असर होने भी लगेगा।
लड़की करेगी अनुपमा की मदद?
वह भावुक होने लगेगी और खुद को अपराधी महसूस करने लगेगी। उसे लगेगा कि वाकई वह अंश के साथ गलत कर रही है, वह एक ऐसे लड़के के साथ गलत कर रही है, जिसने उसे बचाने की कोशिश की थी। लेकिन क्या वह गौतम के मिले पैसे से बढ़कर किसी की अच्छाई को चुनेगी? फैन थ्योरीज की मानें तो यह लड़की अनुपमा की मदद करेगी और फिर गौतम का सच सबके सामने आने के बाद अनुपमा शादी में सबके सामने एक बार फिर गौतम गांधी को बेइज्जत करेगी। सीरियल के लेटेस्ट अपडेट और अपकमिंग ट्विस्ट जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।