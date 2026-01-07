Spoiler Alert: गौतम ने बढ़ाईं राही की मुश्किलें, अनुपमा को लगेगा जोर का झटका

Hindustan Hindi News
Anupamaa Spoiler Alert: राही के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि गौतम फिर एक बार उसके लिए परेशानियां बढ़ाने पर तुल गया है। तो चलिए जानते हैं कि अपकमिंग एपिसोड में क्या होने वाला है।

Jan 07, 2026 04:13 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: रुपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा जब पाखी को समझाने की कोशिश करेगी कि दिवाकर अच्छा लड़का नहीं है और वह उसका फायदा उठाना चाह रहा है, तो पाखी उलटा अपनी मां से बदतमीजी पर उतर आएगी। वह कहेगी कि आप होती कौन हैं मेरी जिंदगी में दखल देने वाली? इस पर अनुपमा अपनी आंखों में आंसू लिए जवाब देगी- मैं तेरी मां हूं बेटा। मां हूं मैं तेरी।

गौतम ने बढ़ाईं राही की मुश्किलें

अनुपमा की दर्द भरी आवाज से पूरा शाह निवास पिघल सा जाएगा। उधर कोठारी मेंशन में अनुपमा की बेटी राही के लिए मुश्किल बढ़ती नजर आएगी। राही और प्रेम जब रोमांटिक वक्त बिता रहे होंगे तभी माही और गौतम वहां आ जाएंगे। माही जहां प्रेम के करीब होने की वजह से उससे जलती-भुनती नजर आएगी, वहीं गौतम एक ऐसी बात छेड़ देगा। जिसका राही के पास कोई जवाब नहीं होगा। गौतम कहेगा कि क्या होगा अगर राही के आशिक दिवाकर के बारे में घरवालों को पता चल जाए और वह यहां आ जाए?

प्रेम को लगेगा जोर का झटका

राही के पांव तले जमीन खिसक जाएगी। कहीं न कहीं उसे इस बात का अंदाजा भी हो जाएगा कि दिवाकर किसी न किसी तरह गौतम के साथ जुड़ा हुआ है। बाद में जब प्रेम को राही यह सब बताएगी तो वह उसे समझाएगा कि फिक्र ना करे, दिवाकर कभी कोठारी मेंशन नहीं आएगा, लेकिन अगर कभी गलती से आ भी गया तो वह पिटेगा। सीरियल में आगे आप यह भी देखेंगे कि जह राही और प्रेम साथ में शाह निवास जा रहे होंगे तो यह देखकर उनके होश उड़ जाएंगे कि पाखी दिवाकर के साथ खड़ी है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाएं, दोनों हाथों में हाथ लिए घर के भीतर चले जाएंगे।

एक तरफ जहां राही और प्रेम शॉक्ड होंगे, वहीं दूसरी तरफ अनुपमा भी पाखी और दिवाकर को एक साथ देखकर शॉक्ड रह जाएगी। सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में और क्या कुछ ट्विस्ट आने वाले हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

