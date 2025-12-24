Spoiler: राही को अकेली पाकर जबरदस्ती करेगा दिवाकर, कॉलेज में शिकायत के बाद होगा साइको

संक्षेप: Anupamaa Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि दिवाकर मौका पाकर राही को रास्ते में अकेले पकड़ लेगा।

Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि जब मां-बेटी दोनों शॉपिंग के लिए गई होंगी, तब राही कहेगी कि मम्मी साथ-साथ जाने पर वक्त लगेगा, एक काम करते हैं आप बाजार के उस हिस्से से सामान खरीदिए, तब तक मैं दूसरे हिस्से से सामान खरीद लाती हूं। राही जब शॉपिंग कर रही होगी, तभी दिवाकर अचानक उसके पीछे आकर खड़ा हो जाएगा। वह बुरी तरह खबरा जाएगी, और हैरान होकर पूछेगी कि वो मुंबई में क्या कर रहे हैं।

राही के साथ जबरदस्ती करेगा दिवाकर दिवाकर बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दिल की बात उसके सामने रखना शुरू कर देगा और यह सब सुनकर राही बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी। दिवाकर रुकेगा नहीं और राही से कहेगा कि वो सब जानता है कि वो भी उससे उतना ही प्यार करती है। लेकिन राही समझ नहीं पाएगी कि आखिर उसके दिमाग में यह सब ख्याल गौतम गांधी के बोये हुए हैं। वो दिवाकर को एक साइको समझ लेगी और कहेगी कि टीचर के तौर पर वह उसकी थोड़ी बहुत इज्जत किया करती थी, लेकिन अब वो भी नहीं करती है।

दिवाकर के खिलाफ होगी शिकायत बात बढ़ेगी और दिवाकर राही का हाथ पकड़ लेगा और उसके साथ जबरदस्ती करने लगेगा। तभी अनुपमा वहां पहुंच जाएगी और दिवाकर को धक्का देकर जमीन पर गिरा देगी। अनुपमा भी दिवाकर को खूब खरी खोटी सुनाएगी। लेकिन दिवाकर इस बात पर अड़ा रहेगा कि वो और राही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अनुपमा अपनी बेटी से कहेगी कि इस तरह के लोग गुरु के नाम पर धब्बा हैं, वह राही से कहेगी कि वो जाकर कॉलेज में दिवाकर के खिलाफ शिकायत करे, ताकि वो दोबारा इस तरह की हरकत किसी लड़की के साथ ना कर पाए।