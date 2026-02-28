Spoiler: सगाई में दिवाकर के परिवार को लेकर पहुंचेगी अनुपमा, पाखी मारेगी होने जोरदार थप्पड़
Anupamaa Spoiler Alert: टीआरपी टॉपर सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि पाखी की सगाई के दौरान अनुपमा दिवाकर के पूरे परिवार को लेकर पहुंच जाएगी।
Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। आज शनिवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि एक रेस्त्रां में अनुपमा को दिवाकर की असलियत पता चलेगी। उसे पता चलेगा कि दिवाकर का असली नाम करण है और दिल्ली में उसकी एक पत्नी और बेटा है। अनुपमा दिवाकर की पत्नी से बात करके यह बात कन्फर्म भई करेगी, और फिर चुपके से सबूत के तौर पर उसका एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेगी। अनुपमा गुस्से में आग-बबूला होगी, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि वह अपनी बेटी पाखी को इस दरिंदे से बचाना चाहती है।
पाखी की सगाई में होगा फुल ऑन एक्शन
सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि दिवाकर और पाखी की सगाई के वक्त अनुपमा असली एक्शन करेगी। जब दिवाकर पाखी को अंगूठी पहनाने ही जा रहा होगा कि तभी पीछे से आवाज आएगी, 'पापा'। दिवाकर के हाथ से अंगूठी छूट जाएगी और वह पलटकर देखेगा तो सामने से उसका बेटा दौड़ा चला आ रहा होगा। वह आकर दिवाकर को गले लगा लेगा। दिवाकर के होश उड़ जाएंगे और तभी अनुपमा की गरजती आवाज सुनाई पड़ेगी। वो कहेगी- बिना परिवार के शादी अच्छी नहीं लगती ना, इसलिए तेरे पूरे परिवार को लेकर आई हूं।
दिवाकर को जोरदार थप्पड़ मारेगी पाखी
इसी बीच बापूजी दरवाजे से दिवाकर की पत्नी को लेकर अंदर दाखिल होंगे। प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि पाखी को जब दिवाकर का सच पता चलेगा तो वह उसे सबके सामने जोरदार थप्पड़ मारेगी। वह जमीन पर गिर पड़ेगा। इस दौरान वहां पर लीला, बापूजी, किंजल, ईशानी, तोषू और दिवाकर की पत्नी भी मौजूद होगी। अनुपमा को अपनी बेटी पाखी को गले लगाकर उसे पुचकारते हुए दिखाया गया है। जब दिवाकर दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होगा तो अनुपमा उसे उसी गरजती आवाज में कहेगी, 'अर जिंदा रहना है, तो शेरनी की मांद में हाथ डालकर उसके बच्चों को चुराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। जाहिर है कि रविवार का एपिसोड काफी धमाकेदार रहने वाला है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
