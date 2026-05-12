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Spoiler Alert: दिग्विजय बचाएगा अनुपमा-बापूजी की जान, राही-श्रुति को फिर मिलेगा एक नया बहाना

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल में एक बार फिर अनु के रेस्त्रां का वही हाल होता नजर आ रहा है जो अनु की रसोई का हुआ था। लेकिन अनु के लिए उससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि इतने के बाद भी शायद राही का दिल नहीं पसीजेगा।

Spoiler Alert: दिग्विजय बचाएगा अनुपमा-बापूजी की जान, राही-श्रुति को फिर मिलेगा एक नया बहाना

अनुपमा सीरियल की कहानी आगे और भी पेचीदा होने वाली है। अनुपमा के खुद के बच्चे जैसे काफी नहीं थे कि अब उसे तीन-तीन मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक तरफ श्रुति है जो अनुपमा की बेटी राही को उससे छीनना चाहती है। दूसरी तरफ वसुंधरा है, जिसे अनुपमा से इस बात का बदला लेना है कि उसने प्रेम का सालों पुराना सपना तोड़ दिया। तीसरी तरफ है गौतम गांधी, जो न जाने कितने ही पुराने जख्म लिए बैठा है और उनका अनुपमा से हिसाब बराबर करना चाहता है। मुश्किल ये है कि अब ये तीनों ही एक साथ आ गए हैं और अनुपमा को घुटनों पर लाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। उधर रानी बिटिया राही दिमाग के दरवाजे बंद करके बस श्रू-श्रू का जाप किए जा रही हैं।

फिर होगा अनु की रसोई वाला हाल?

सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा का नया रेस्त्रां खुलने से पहले ही बंद करने के लिए गौतम ने एक शख्स को भेजा होगा। यह आदमी देर रात अनुपमा के कैफे में घुसकर गैस खोल देगा और बाकी चीजें खराब कर देगा। इरादा यह होगा कि गैस फैलने के बाद सिर्फ एक चिंगारी से रेस्त्रां में लगा दी जाएगी, और फिर इस रेस्त्रां का भी वही हश्र होगा जो 'अनु की रसोई' का हुआ था। हालांकि समय रहते अनुपमा और बापूजी पहुंच जाते हैं और रेस्त्रां में जांच-पड़ताल शुरू कर देते हैं कि दरवाजा खुला क्यों है और गैस की स्मेल कहां से आ रही है। इसी बीच घर में घुसा चोर दोनों को अंदर बंद करके वहां से रफूचक्कर हो जाएगा।

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दिग्विजय बचाएगा अनुपमा की जान

ऑक्सीजन नहीं मिलने और गैस की स्मेल से अनुपमा और बापूजी की हालत काफी ज्यादा बिगड़ जाएगी और दोनों जमीन पर ढेर हो जाएंगे। इसी दौरान दिग्विजय और लीला रेस्त्रां पहुंच जाएंगे। प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि दिग्विजय दरवाजे पर लात मारकर उसे तोड़ देगा और फिर अंदर जाएगा। फैन थ्योरीज की मानें तो दिग्विजय अनुपमा की जान बचाएगा और राही को एक बार फिर बहाना मिल जाएगा। वह एक बार फिर अपनी मां और दिग्विजय का नाम गलत ढंग से जोड़ेगी और बजाए इस बात का शुक्रिया अदा करने के, दिग्विजय को कोसेगी। जबकि दिग्विज की कोशिश और दिलेरी की वजह से ही राही की मां की जान बची होगी।

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राही लगाएगी अपनी मां पर तोहमत

जहां एक तरफ कुछ फैंस का दावा है कि इसके बाद सिचुएशन राही और अनुपमा के बीच और भी ज्यादा खराब होने वाली है, वहीं कुछ का मानना है कि यह मौका दोनों को एक बार फिर करीब ला सकता है। अनुपमा सीरियल की कहानी आगे क्या मोड़ लेगी यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक बार फिर राही और अनुपमा के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल सकता है। साथ ही यह देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या वाकई दिग्विजय की बेटी का सपना (रेस्त्रां) जलकर खाक हो जाएगा? या फिर अनुपमा और दिग्विजय मिलकर कोई तरकीब निकाल लेंगे। रुपाली गांगुली स्टारर सीरियल के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

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Puneet Parashar

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परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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