Spoiler Alert: अनुपमा करेगी इस खास मेहमान का स्वागत! दिग्विजय के रेस्त्रां में होगा यह चमत्कार
Anupamaa Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि दिग्विजय के रेस्त्रां की री-ओपनिंग होगी और पहले ही दिन एक चमत्कार हो जाएगा।
Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि सावी का कैफे शुरू किया जाएगा। अनुपमा, दिग्विजय और बंकु रेस्त्रां ओपन करने के बाद पहले गेस्ट का इंतजार कर रहे होंगे। काफी इंतजार करने के बाद एक कपल आएगा और अनुपमा उनका भव्य स्वागत करेगी। अनुपमा उन दोनों को बताएगी कि वह इस रेस्त्रां की री-ओपनिंग के बाद पहले गेस्ट हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता होगा कि इस कपल के साथ ही रेस्त्रां में कुछ ऐसा होने वाला है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है।
रेस्त्रां की री-ओपनिंग में होगा यह चमत्कार
अनुपमा इस कपल को एक पेपर क्राउन पहनाएगी और तभी यह लेडी अनुपमा से कहेगी कि क्या हमें एक और पेपर क्राउन मिल सकता है? अनुपमा समझ नहीं पाएगी और पूछेगी कि ऐसा क्यों? जवाब में लेडी उसे बताएगी कि उनके साथ कोई और भी है। वह कहेगी कि उसकी बेटी सावी भी उनके साथ आई है और तभी एक हंसती खिलखिलाती लड़की रेस्त्रां के गेट से अंदर आएगी। अनुपमा और दिग्विजय इस बच्ची को देखकर दंग रह जाएंगे। दोनों इसे ईश्वर का चमत्कार ही मानेंगे कि सावी के कैफे की रीओपनिंग के बाद उसमें जो पहली बच्ची आई है उसका नाम सावी ही है।
अनुपमा और बंकु के साथ डांस करेगा दिग्विजय?
दिग्विजय की खुशी का ठिकाना नहीं होगा। पहला दिन खत्म होने के बाद सभी सेलिब्रेट करने का फैसला करेंगे। प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा, बंकु और डॉक्टर बोस जमकर मस्ती करेंगे। सभी रेस्त्रां में डांस करेंगे और इस बीच अचानक रेस्त्रां में दिग्विजय आ जाएगा और एक टोकरी जाकर सीधे उसके सिर पर कैप की तरह लग जाएगी। फैन थ्योरीज की मानें तो इस बार दिग्विजय भी सभी के साथ एन्जॉय करेगा। देखना होगा कि क्या इस रेस्त्रां को अनुपमा फिर से उसी मुकाम पर ले जा पाएगी जहां यह पहले था।
क्या विदेश में अपना रेस्त्रां खोल पाएगी अनुपमा?
साथ ही सीरियल में यह देखना होगा कि क्या अनुपमा इस रेस्त्रां की मदद से कुकिंक कॉम्पटिशन में भाग लेकर जीत पाएगी। इससे पहले ही अनुपमा एक बार विदेश जाकर रेस्त्रां में काम कर चुकी है, लेकिन देखना यह है कि क्या इस बार भी वह कुकिंग कॉम्पटिशन जीतकर विदेश में अपना खुद का रेस्त्रां शुरू कर पाएगी या नहीं। सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के ट्विस्ट और टर्न्स जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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