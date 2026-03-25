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Spoiler Alert: इस औरत के चंगुल में फंसेगा दिग्वजिय, समय रहते पहुंचकर अनुपमा यूं करेगी मदद

Mar 25, 2026 04:10 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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Anupamaa Spoiler Alert: दिग्विजय जब अनुपमा के होटल के कैफे में बैठा वकील का इंतजार कर रहा होगा, तभी एक अनजानी बला उसके गले पड़ जाएगी। वह नहीं समझ पाएगा कि कैसे इस मुश्किल से निकला जाए, और तब अनुपमा दिग्विजय की मदद करेगी।

Spoiler Alert: इस औरत के चंगुल में फंसेगा दिग्वजिय, समय रहते पहुंचकर अनुपमा यूं करेगी मदद

Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में एक मजेदार ट्विस्ट देखने को मिलेगा। दिग्विजय किसी लॉयर से मिलने के लिए उसी होटल के कैफे में गया होगा, जहां अनुपमा काम करती है। वह यहां बैठा वकील का इंतजार कर ही रहा होगा कि तभी वेटर उसके लिए हर्ट शेप्ड पेस्ट्री और कोल्ड कॉफी लेकर आ जाएगा। दिग्विजय यह देखकर चौंकेगा और पूछेगा कि यह क्या है? वेटर दूसरी टेबल पर बैठी एक औरत की तरफ इशारा करके बताएगा कि यह पेस्ट्री और कॉफी उस मैडम ने आपके लिए ऑर्डर की है।

होटल के कैफे में बुरा फंस जाएगा दिग्विजय

दिग्विज समझ जाएगा कि यह औरत जबरदस्ती उसके गले पड़ने की कोशिश कर रही है। वह उस कॉफी और पेस्ट्री को लेने से इनकार कर देगा लेकिन वह औरत जबरदस्ती करने लगेगी। वह अपनी टेबल से उठकर आएगी और दिग्विजय की टेबल पर बैठ जाएगी। वह कहेगी कि आप भी यहां अकेले तन्हा बैठे हैं और मैं भी अकेली हूं, तो क्यों ना हम एक दूसरे का साथ निभाकर इस तनहाई को दूर करें। दिग्विजय इस चीप औरत की चाल समझ जाएगा और फौरन ही वहां से उठकर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वह औरत उसका हाथ पकड़ लेगी।

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अनुपमा इस तरह करेगी दिग्विजय की मदद

अनुपमा जो कि इसी होटल का स्टाफ है, वह दूर खड़ी यह सब तमाशा देख रही होगी और मन ही मन सोचेगी कि यह तो गलत है। वह सोचेगी कि यह औरत जान बूझकर दिग्विजय जी के गले पड़ रही है और वह कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वह समझ जाएगी कि दिग्विजय यहां खुद को लाचार महसूस कर रहा है क्योंकि उनका एक गलत कदम यहां कहानी में उन्हें ही विलेन बना सकता है। अनुपमा सोचेगी कि इससे पहले कि यह औरत वुमेन कार्ड प्ले करे, उसे ही किछ करना होगा। वह बहुत समझदारी से दिग्विजय की तरफ जाएगी और उसे हैलो करते हुए इशारा करेगी कि वो भी एक्टिंग जारी रखें।

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अनुपमा को शुक्रिया तक नहीं करेगा दिग्विजय

दिग्विजय भी झट से अनुपमा को हाय करेगा और यह दिखावा करेगा कि दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे को जानते हैं। अनुपमा मजाकिया लहजे में कहेगी कि आप यहां पर अपनी दूर की बहन के साथ आए हुए हैं? वो औरत चिढ़ जाएगी, लेकिन अनुपमा उसका मजाक उड़ाना और यह जताना जारी रखेगी कि अब आगे वो दोनों ही यहां पर साथ वक्त बिताने वाले हैं। कुछ ही देर में वो औरत वहां से उठकर चली जाने को मजबूर हो जाएगी और इस तरह दिग्विजय का पीछा छूटेगा। लेकिन वह अनुपमा को शुक्रिया कहे बिना वकील से बातें करने में लग जाएगा। यहीं अनुपमा को पता चलेगा कि उसके बेटे ने उसे लीगल नोटिस भेजा है।

Puneet Parashar

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