Spoiler: अनुपमा के लिए फिर आई जेल जाने की नौबत, सरिता या जस्सी आखिर किसने दिया धोखा?

संक्षेप: Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा को सरिता और जस्सी में से आखिर कौन धोखा दे रहा है? किसकी वजह से अनुपमा पर लगा है यह गंभीर आरोप। शूटिंग सेट से जाएगा खाना बनाने का कॉन्ट्रैक्ट।

Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। मुंबई में अनुपमा की शुरुआत भले ही आसान लग रही थी, लेकिन यह सफर इतना भी आसान नहीं होने वाला है। उधर कोठारी मेंशन में राही और इधर मुंबई में अनुपमा को अपनी जंग लड़नी पड़ेगी। टीआरपी टॉपर सीरियल अनुपमा के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा के ऊपर एक ऐसा गंभीर आरोप लग जाएगा जिसकी वजह उसके लिए फिर एक बार जेल जाने की नौबत आ गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शूटिंग सेट पर हो जाएगी बड़ी गड़बड़ शो का यह खास एपिसोड इस बुधवार को प्रसारित किया जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि अनुपमा घर पर डांस सिखा रही होगी जब अचानक उसके पास कॉल आएगा। फोन करने वाला शख्स कहेगा कि अनुपमा जी आप अभी के अभी सेट पर आइए? जब अनुपमा पूछेगी कि सब ठीक है? तो कॉल करने वाला शख्स बताएगा कि आपने जो खाना भेजा था उसे खाकर कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई है। अनुपमा हैरान रह जाएगी और फौरन शूटिंग सेट पर पहुंचेगी। यहां पहुंचते ही उसे फिल्म का डायरेक्टर मिलेगा।

अनुपमा को पडे़गी डायरेक्टर से डांट डायरेक्टर अनुपमा पर नाराज होगा और उससे पूछेगा कि आज खाना उसने ही भेजा था ना? इस खाने को खाकर लोगों की तबीयत खराब हो गई है। अनुपमा बताएगी कि आज खाना उसने नहीं भेजा है। लेकिन डायरेक्टर बहुत गु्स्से में होगा और वह उस पर चिल्लाने लगेगा। वो प्रोडक्शन टीम से टिफिन मंगवाएगा और उन्हें दिखाते हुए कहेगा कि पहचानिए, ये आपके ही टिफिन हैं ना? अनुपमा कहेगी कि ये उसके टिफिन नहीं हैं। कोई भी औरत अपने टिफिन आंख मूंदकर भी पहचान सकती है।