Spoiler: अनुपमा के लिए फिर आई जेल जाने की नौबत, सरिता या जस्सी आखिर किसने दिया धोखा?

संक्षेप:

Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा को सरिता और जस्सी में से आखिर कौन धोखा दे रहा है? किसकी वजह से अनुपमा पर लगा है यह गंभीर आरोप। शूटिंग सेट से जाएगा खाना बनाने का कॉन्ट्रैक्ट।

Mon, 24 Nov 2025 06:49 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। मुंबई में अनुपमा की शुरुआत भले ही आसान लग रही थी, लेकिन यह सफर इतना भी आसान नहीं होने वाला है। उधर कोठारी मेंशन में राही और इधर मुंबई में अनुपमा को अपनी जंग लड़नी पड़ेगी। टीआरपी टॉपर सीरियल अनुपमा के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा के ऊपर एक ऐसा गंभीर आरोप लग जाएगा जिसकी वजह उसके लिए फिर एक बार जेल जाने की नौबत आ गई है।

शूटिंग सेट पर हो जाएगी बड़ी गड़बड़

शो का यह खास एपिसोड इस बुधवार को प्रसारित किया जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि अनुपमा घर पर डांस सिखा रही होगी जब अचानक उसके पास कॉल आएगा। फोन करने वाला शख्स कहेगा कि अनुपमा जी आप अभी के अभी सेट पर आइए? जब अनुपमा पूछेगी कि सब ठीक है? तो कॉल करने वाला शख्स बताएगा कि आपने जो खाना भेजा था उसे खाकर कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई है। अनुपमा हैरान रह जाएगी और फौरन शूटिंग सेट पर पहुंचेगी। यहां पहुंचते ही उसे फिल्म का डायरेक्टर मिलेगा।

अनुपमा को पडे़गी डायरेक्टर से डांट

डायरेक्टर अनुपमा पर नाराज होगा और उससे पूछेगा कि आज खाना उसने ही भेजा था ना? इस खाने को खाकर लोगों की तबीयत खराब हो गई है। अनुपमा बताएगी कि आज खाना उसने नहीं भेजा है। लेकिन डायरेक्टर बहुत गु्स्से में होगा और वह उस पर चिल्लाने लगेगा। वो प्रोडक्शन टीम से टिफिन मंगवाएगा और उन्हें दिखाते हुए कहेगा कि पहचानिए, ये आपके ही टिफिन हैं ना? अनुपमा कहेगी कि ये उसके टिफिन नहीं हैं। कोई भी औरत अपने टिफिन आंख मूंदकर भी पहचान सकती है।

आखिर किसने दिया अनुपमा को धोखा?

अनुपमा जब सफाई दे रही होगी तो डायरेक्टर उसे डांटेगा और उसे धमकाते हुए कहेगा कि उसे उसकी हरकत के लिए जेल भी जाना पड़ेगा। अनुपमा दंग रह जाएगी। बता दें कि जस्सी जो कि सेट पर कोरियोग्राफर है उसने देखा था कि अनुपमा कैसे वो डांस एक्टर्स को पड़ी आसानी से सिखा देती है, जिसे सिखाने में उसे मुश्किल आती है। वहीं सरिता भी चॉल से जुड़ी वजहों से उससे नफरत करने लगी है। माना जा रहा है कि इन दोनों में से ही किसी ने अनुपमा का नाम खराब करने के लिए गलत खाना भिजवाया है। लेकिन आखिर किसने? यह हमें जल्द ही पता चलेगा।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
