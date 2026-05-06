Spoiler: अनुपमा-राही में होगी सबसे बड़ी टक्कर! श्रुति लगाएगी इस नफरत को चिंगारी
Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को सबसे बड़ा मां-बेटी का क्लैश देखने को मिलेगा। राही अपनी मां को भरी महफिल में बेइज्जत करेगी और सारी हदें पार कर देगी। पानी जब सिर से ऊपर चला जाएगा तो अनुपमा जवाब देने का फैसला करेगी।
Anupamaa 6 May Spoiler Alert: श्रुति ने जो जहर राही के दिमाग में भरा, वो अब असर दिखाने लगा है। अनुपमा सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को मां बेटी के बीच अब तक का सबसे बड़ा झगड़ा देखने को मिलेगा। यह सिचुएशन तब बनेगी जब श्रुति की शय पाकर राही अपनी सारी हदें पार करती चली जाएगी। वह दिग्विजय को भी नहीं बक्शेगी और उस पर भी अपनी घटिया सोच थोप देगी। तो चलिए जानते हैं कि रुपाली गांगुली स्टारर सीरियल अनुपमा के नए प्रोमो वीडियो में क्या दिखाया गया है, और अपकमिंग एपिसोड में आपको क्या कुछ देखने को मिलने वाला है।
श्रुति लगाएगी राही की नफरत को चिंगारी
सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि फाइनली जब केक कटिंग की बारी आएगी तो अनुपमा चाकू तलाश रही होगी और तभी दिग्विजय चाकू लेकर पहुंच जाएगा। दिग्विजय का अनुपमा की मदद करना राही को फूटी आंख नहीं सुहाएगा। मौके का फायदा उठाते हुए श्रुति अपनी घटिया चाल चलेगी और अनुपमा से कहेगी- वाह अनुपमा, तुम तो अनुज को बहुत ही आसानी से भूल गईं। श्रुति का इतना कहना राही को उकसाने के लिए काफी होगा। वह फौरन भरी महफिल में अपनी मां पर एक के बाद एक घटिया आरोप लगाने शुरू कर देगी।
भरी महफिल में मां को बदनाम करेगी राही
अनुपमा अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हुए कहेगी- अरे लोग भगवान का नाम उतना नहीं जपते होंगे जितना मैं अपने अनुज का नाम जपती हूं। बजाए अपनी मां की बात को समझने के, राही बदतमीजी की हद पार करते हुए अनुपमा से कहेगी, 'मेरे पॉप्स का नाम जपने से आपकी गलतियों के प्रायश्चित नहीं होने वाले।' राही को अपनी हद पार करते देख दिग्विजय उसे टोकेगा और कहेगा- राही! तुम अपनी मां से बात कर रही हो। इस पर राही अपनी नीच सोच का रुख दिग्विजय की तरफ मोड़ेगी और कहेगी- मैं अपनी मां पर चिल्लाई तो आपको इतना बुरा क्यों लगा?
अनुपमा और राही की आंखों में दिखे अंगारे
भरी महफिल में राही अप्रत्यक्ष रूप से दिग्विजय और अनुपमा के रिश्ते पर मुहर लगा देगी। दिग्विजय समझ नहीं पाएगा कि इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करे और चुप हो जाएगा। लेकिन राही इतने पर कहां रुकने वाली थी। वह वापस अपनी मां की तरफ पलटेगी और कहेगी- वाह मम्मी। शायद आपने पॉप्स को इनसे रिप्लेस कर ही दिया। अनुपमा का पारा सातवें आसमान पर होगा और यहां पर उसका सब्र जवाब दे जाएगा। प्रोमो वीडियो में दोनों मां बेटी की आंखों में अंगारे साफ देखे जा सकते हैं। अनुपमा अपनी बेटी पर हाथ उठाने ही वाली होगी कि रुकेगी और उस पर चिल्लाकर कहेगी- राही! पापा के सारे सबक भुलाकर, इतनी घटिया सोच रखने वाली, दुनिया की सबसे बुरी बेटी तू है राही।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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