Spoiler Alert: अनुपमा बचाएगी भारती की जान, ईशानी को सबक सिखाएगी नानी

Anupamaa Upcoming Twist: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि ईशानी ने शूटिंग सेट पर इतने नखरे दिखाना शुरू कर दिया है कि हर कोई उससे तंग आने लगा है। क्रू के लोग जब आपस में बातें कर रहे होंगे कि ईशानी के नखरों ने परेशान कर दिया है तो यह बात डायरेक्टर सुन लेगा। अनुपमा डायरेक्टर को समझाएगी कि वो ईशानी के साथ वैसा ही बर्ताव करे जैसा एक एक्टर के साथ किया जाना चाहिए। वो यह बिलकुल ना सोचे कि वो मेरी रिश्तेदार है।

ईशानी को सबक सिखाएगी अनु अनुपमा कहेगी कि सभी का वक्त और पैसा जरूरी है, सेट पर नखरा नहीं चलना चाहिए। डायरेक्टर कहेगा कि काश सभी यह बात समझते। डायरेक्टर सेट पर पहु्ंचेगा तो देखेगा कि ईशानी के नाटक खत्म ही नहीं हो रहे हैं, वो उलटा डायरेक्टर पर एटिट्यूड दिखाने लगेगी, जिस पर डायरेक्टर उसे समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो बदतमीजी पर उतारू हो जाएगी। इस पर पीछे खड़ी अनुपमा उस पर चिल्ला पड़ेगी। लेकिन आगे क्या होगा यह हमें अपकमिंग एपिसोड में देखने मिलेगा।

भारती की जान बचाएगी अनुपमा सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि भारती डरी हुई अनुपमा को फोन करेगी और बताएगी कि मंगेश ऑफिस के बाहर आया हुआ है। इधर अनुपमा उससे रुकने को कहेगी और उधर मंगेश जाकर भारती के साथ उसके ऑफिस में बदतमीजी करना शुरू कर देगा। मंगेश भारती से कहेगा कि क्या उसे कोई और पसंद आ गया है, और उसकी गर्दन पर चाकू रख देगा। इस पर अनुपमा भी मंगेश की गर्दन पर चाकू रख देगी और उससे कहेगी कि पिछली बार वो जिस अनुपमा से मिला था वो असली अनुपमा नहीं थी।