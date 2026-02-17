Spoiler Alert: अनुपमा करेगी अरबपति होने का ढोंग, बापूजी के दोस्त रवींद्र को दिलाएगी हक
Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा ने अब बापूजी के बुजुर्ग दोस्त रवीेंद्र को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया है। शो के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि बापूजी के साथ मिलकर अनुपमा रवींद्र के बेटे को सबक सिखाने का फैसला करेगी।
Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि हंसमुख शाह के दोस्त को न्याय दिलाने के लिए अनुपमा एक अतरंगी प्लान सोचेगी। शो का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि अनुपमा देखेगी कि बापूजी का दोस्त उनके साथ बातचीत के दौरान काफी भावुक हो जाएगा। वह रोते हुए कहेगा- मैंने पिछले छ महीने से अपनी पत्नी को नहीं देखा है। मुझे उससे बस एक बार फिर से मिला दो। जवाब में अनुपमा कहेगी- हम उन्हें आपसे मिलवाकर रहेंगे। इसके बाद अनुपमा बापूजी के सभी दोस्तों के साथ मिलकर 'मिशन सबक' शुरू करेगी।
अरबपति होने का ढोंग करेगी अनुपमा
प्रोमो वीडियो में आगे दिखाया गया है कि अनुपमा और हंसमुख शाह जब रवींद्र (हंसमुख शाह का दोस्त) के घर इस बार बिलकुल अलग अंदाज में पहुंचेंगे। दोनों ने रईसों वाला लुक लिया होगा और जैसे ही दरवाजा खुलेगा दोनों नाकट शुरू कर देंगे। रवींद्र की बहू दरवाजा खोलेगी और अनुपमा अपनी और बापूजी की अलग पहचान बताते हुए कहेगी कि वो रवींद्र और उसकी पत्नी के दूर के रिश्तेदार हैं। अनुपमा कहेगी कि वो दोनों दुबई में रहते हैं और बहुत पैसे वाले हैं। हंसमुख शाह का नाम हरदीप बताते हुए अनुपमा कहेगी कि यह अरबपति हैं।
बापूजी के बाकी दोस्त भी करेंगे सपोर्ट
रवींद्र के बेटे और बहू की आंखें फटी रह जाएंगी, लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा? फैन थ्योरीज की मानें तो अनुपमा और हंसमुख शाह बड़ी चालाकी से रवींद्र के बेटे-बहू को अपने चंगुल में फंसाएंगे और उनसे सारी दौलत और जरूरी कागज वापस लेकर बापूजी के दोस्त को सौंप देंगे। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड के लिए फैंस मानकर चल रहे हैं कि यह लड़ाई इतनी भी आसान नहीं होगी। अनुपमा और हंसमुख शाह के अलावा इसमें बापूजी के बाकी दोस्त भी पार्टिसिपेट करेंगे और इस ड्रामे को एक अलग ही लेवल पर लेकर जाएंगे।
सीरियल में अभी चल रहा क्या प्लॉट?
टीआरपी टॉपर सीरियल अनुपमा बीते कई सालों से दर्शकों की पहली पसंद बना हुआ है। शो में जरूरी सामाजिक मुद्दों को कहानी से जोड़ा जाता है ताकि लोग इससे कनेक्ट कर पाएं। आम धारावाहिकों से अलग अनुपमा सीरियल की कहानी कुछ वक्त तक एक ही ढर्रे पर रहती है, लेकिन फिर कुछ हफ्ते में एक टॉपिक को खत्म करके दर्शक नए मुद्दे पर शिफ्ट कर जाते हैं। कहानी में लगातार आने वाले उतार चढ़ाव दर्शकों का इस शो में रुझान बनाए रखते हैं। अभी शो का प्लॉट बुजुर्गों के साथ होने वाले अन्याय और अत्याचार के इर्द-गिर्द घूम रहा है।
