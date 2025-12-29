Hindustan Hindi News
Spoiler Alert: अनुपमा कुछ नहीं करके भी मार रही बाजी, वरुण और रजनी में इस बात पर होगा झगड़ा

Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में रजनी और वरुण के बीच अनुपमा को लेकर झगड़ा हो जाएगा। जानिए कहानी में आने वाले हैं कौन-कौन से ट्विस्ट।

Dec 29, 2025 12:36 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा में कुछ नहीं करके भी अनु बाजी मारती दिख रही है, जबकि रजनी इतने हाथ-पैर मारने के बाद भी बैकफुट पर है। टीआरपी टॉपर सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि रजनी और वरुण के बीच झगड़ा हो जाएगा। उधर भारती की शादी की रस्मों के दौरान सभी सेलिब्रेट कर रहे होंगे और इधर वरुण अपनी मां पर इस बात के लिए नाराज हो रहा होगा कि कल शादी है और अभी तक उसकी मां कागजों पर साइन नहीं करा पाई है।

वरुण और रजनी में होगा झगड़ा

रजनी आश्वासन देगी कि वो जल्द ही साइन करवा लेगी, लेकिन तभी उसके पास अनुपमा का मैसेज आ जाएगा। अनुपमा ने भारती की तस्वीरें भेजी होंगी जिन पर जब रजनी जवाब दे रही होगी, तो वरुण अपनी मां पर चिल्लाएगा और कहेगा कि एक अनुपमा जी हैं, जो भारती की कुछ नहीं होकर भी उसकी मां बनी बैठी हैं, और एक आप हैं जो मां होकर भी कुछ नहीं कर रही हैं। इस पर रजनी अपने बेटे को लताड़ेगी और कहेगी कि इतना ही प्यार आ रहा है तो जा चला जा उस अनुपमा के पास।

बेटे वरुण को यह सीख देगी रजनी

रजनी कहेगी कि मैं दावे से कह सकती हूं कि वो तुझे गोद भी ले लेगी। लेकिन इसके बाद रजनी अपने बेटे को जो समझाएगी, वो उसके जेहन में अच्छी तरह बैठ जाएगा। रजनी कहेगी कि जा और जाकर उस अनुपमा के साथ रह। छोड़ दे मेरी यह सारी दौलत और शोहरत। रजनी वरुण को समझाएगी कि ये अनुपमा जैसे लोग महान नहीं होते, हमारे जैसे लोगों के महान बनने के आसमान तक पहुंचने की सीढ़ी होते हैं। वरुण को भी बात समझ में आ जाएगी, लेकिन अब देखना यह है कि रजनी और वरुण मिलकर कैसे कागजों पर साइन करवाते हैं।

Anupamaa

