Spoiler Alert: बुलडोजर के आगे खड़ी हो जाएगी अनुपमा, माही के आगे गौतम खोलेगा अपने पत्ते

संक्षेप: Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा जब रजनी से सवाल करेगी तो वह उलटा उस पर ही आरोप लगाना शुरू कर देगी और कहेगी कि उसी ने तो कहा था कि वह चॉल वालों को समझा लेगी। उधर गौतम अपने पत्ते पहली बार माही के सामने खोलेगा।

Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल में आगे आप देखेंगे कि जब बुलडोजर चॉल को जमींदोज करने ही जा रहा होगा कि अनुपमा वहां पहुंच जाएगी। वो बुलडोजर के सामने खड़ी हो जाएगी। जबरदस्त बहसबाजी होगी लेकिन फिर अनुपमा और राही के होश उड़ जाएंगे जब वो दो अलग-अलग गाड़ियों से एक ही वक्त पर वहां पराग और रजनी को उतरते देखेंगे।

रजनी ने अनुपमा पर मढ़ दिया आरोप दोनों को यह समझते देर नहीं लगेगी कि पराग और रजनी मिले हुए हैं और जो कुछ हो रहा है वो उनकी मिलीभगत है। लेकिन आगे जो होगा, उसकी उम्मीद अनुपमा को भी नहीं होगी। रजनी बिना देर किए भीड़ के सामने तमाशा करना शुरू कर देगी और उलटा सारा आरोप अनुपमा पर ही डाल देगी। प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि रजनी अपनी दोस्त अनुपमा से कहेगी, "मैंने कहा था कि यह काम इतना आसान नहीं है, लेकिन इसे पूरा यकीन था कि यह कर लेगी। तूने ही तो कहा था कि तू चॉल वालों को चॉल बिल्डर को सौंपने के लिए मनवा लेगी।"

क्या रजनी से मुंह की खाएगी अनुपमा? अनुपमा की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन अब देखना यह होगा कि अनुपमा इस सिचुएशन को किस तरह संभालेगी। क्या भारती, प्रेरणा, राही और प्रेम मिलकर अनुपमा की कुछ मदद कर पाएंगे? या फिर अनुपमा को फिर एक बार मुंह की खानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, अपकमिंग एपिसोड में आपको एक और दिलचस्प एंगल देखने को मिलेगा। होगा यह कि माही और गौतम साथ में नाश्ता कर रहे होंगे जब माही पूछेगी कि पापा मुंबई गए हैं, कुछ जरूरी काम ही होगा। वरना वो नहीं जाते। गौतम समझाएगा कि यह डील कितनी जरूरी है।