Spoiler Alert: बुलडोजर के आगे खड़ी हो जाएगी अनुपमा, माही के आगे गौतम खोलेगा अपने पत्ते

Spoiler Alert: बुलडोजर के आगे खड़ी हो जाएगी अनुपमा, माही के आगे गौतम खोलेगा अपने पत्ते

संक्षेप:

Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा जब रजनी से सवाल करेगी तो वह उलटा उस पर ही आरोप लगाना शुरू कर देगी और कहेगी कि उसी ने तो कहा था कि वह चॉल वालों को समझा लेगी। उधर गौतम अपने पत्ते पहली बार माही के सामने खोलेगा।

Jan 17, 2026 04:51 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल में आगे आप देखेंगे कि जब बुलडोजर चॉल को जमींदोज करने ही जा रहा होगा कि अनुपमा वहां पहुंच जाएगी। वो बुलडोजर के सामने खड़ी हो जाएगी। जबरदस्त बहसबाजी होगी लेकिन फिर अनुपमा और राही के होश उड़ जाएंगे जब वो दो अलग-अलग गाड़ियों से एक ही वक्त पर वहां पराग और रजनी को उतरते देखेंगे।

रजनी ने अनुपमा पर मढ़ दिया आरोप

दोनों को यह समझते देर नहीं लगेगी कि पराग और रजनी मिले हुए हैं और जो कुछ हो रहा है वो उनकी मिलीभगत है। लेकिन आगे जो होगा, उसकी उम्मीद अनुपमा को भी नहीं होगी। रजनी बिना देर किए भीड़ के सामने तमाशा करना शुरू कर देगी और उलटा सारा आरोप अनुपमा पर ही डाल देगी। प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि रजनी अपनी दोस्त अनुपमा से कहेगी, "मैंने कहा था कि यह काम इतना आसान नहीं है, लेकिन इसे पूरा यकीन था कि यह कर लेगी। तूने ही तो कहा था कि तू चॉल वालों को चॉल बिल्डर को सौंपने के लिए मनवा लेगी।"

क्या रजनी से मुंह की खाएगी अनुपमा?

अनुपमा की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन अब देखना यह होगा कि अनुपमा इस सिचुएशन को किस तरह संभालेगी। क्या भारती, प्रेरणा, राही और प्रेम मिलकर अनुपमा की कुछ मदद कर पाएंगे? या फिर अनुपमा को फिर एक बार मुंह की खानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, अपकमिंग एपिसोड में आपको एक और दिलचस्प एंगल देखने को मिलेगा। होगा यह कि माही और गौतम साथ में नाश्ता कर रहे होंगे जब माही पूछेगी कि पापा मुंबई गए हैं, कुछ जरूरी काम ही होगा। वरना वो नहीं जाते। गौतम समझाएगा कि यह डील कितनी जरूरी है।

माही के आगे गौतम खोलेगा अपने पत्ते

माही खुश होगी और कहेगी कि यह तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें आपका भी फायदा होगा, क्योंकि फिर आप प्रॉफिट के पैसों से अपना खुद का बिजनेस शुरू कर पाएंगे। इस पर गौतम उसे समझाएगा कि वह यह सब प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा है। वह बताएगा कि अगर खुद का बिजनेस करना होता तो उसके मां-बाप का खुद का बिजनेस है। वह कहेगा कि कोठारियों का नाम बहुत बड़ा है, और उसे वह पूरा बिजनेस चाहिए। अब जाकर माही गौतम की चाल समझेगी और अपने पति की तारीफ करेगी।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Anupamaa

