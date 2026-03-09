Anupamaa Spoiler: गोवा में अनुपमा की दमदार शुरुआत, मर्दों के बीच साइकिल रेस में लेगी हिस्सा
Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा गोवा में पैसे कमाने के लिए अलग-अलग तरीके लगाएगी। शुरू में क्योंकि वहां उसके पास कोई काम नहीं होगा तो वह एक साइकिल रेस में हिस्सा लेगी, जिसे जीतने वाले को 10 हजार रुपये मिलेंगे।
रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अनुपमा ने एक बार फिर शुरू कर दिया है, अपना नया सफर। कुछ महीनों के लीप के बाद कहानी गोवा के सलगौंडा में अनुपमा अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगी। शो के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि गोवा के इस जिले में साइकिल रेस का आयोजन किया जा रहा है। लोग हैरान हैं, क्योंकि पहली बार मर्दों के बीच एक औरत साइकिल रेस में हिस्सा ले रही है। औरतें उसे हैरत भरी नजर से देख रह हैं। सीटी बजते ही रेस शुरू होती है और अनुपमा पीछे रह जाती है।
गोवा में अनुपमा जोधी की दमदार शुरुआत
वह धीरे-धीरे अपनी रफ्तार बढ़ाती है और इस बीच ऑडियंस में खड़ी एक छोटी सी बच्ची अनुपमा के लिए चीयर कर रही है। यह बच्ची और कोई नहीं बल्कि जया होगी, जो कि यहां गोवा में अनुपमा की हमसफर बनने वाली है। प्रोमो वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि आखिर में अनुपमा जय श्री कृष्णा बोलकर अपनी साइकिल की रफ्तार बढ़ाती है। मालूम हो कि सीरियल में प्रार्थना की मौत के बाद कोठारी परिवार ने अनुपमा को विलेन बना दिया था जिसके बाद अनुपमा बुरी तरह टूट गई। उसके खुद के परिवार ने भी उसका साथ नहीं दिया जिसके बाद हमेशा की तरह मुश्किल घड़ी में उसकी दोस्त देविका आई।
बापूजी के कहने पर देविका ने किया यह काम
बापूजी के कहने पर देविका अनुपमा को लेकर शहर से दूर चली गई। इसके बाद गोवा में अनुपमा ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है। बात कोठारी मेंशन की करें तो अनुपमा जहां प्रार्थना की बच्ची को छोड़कर चली आई है, वहीं दूसरी तरफ कोठारी परिवार में हर कोई बिखरा हुआ है। पराग खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मान रहा है क्योंकि उसने ही प्रार्थना को जाने की परमिशन दी थी। वह इतना दुखी है कि अपनी बेटी प्रांशु की तरफ देखना भी नहीं चाहता। ऐसे में राही और प्रेम आगे आते हैं और छोटी प्रांशु की जिम्मेदारी संभालते हैं।
राही महसूस करेगी अपनी मां का दर्द
राही, पराग और वसुंधरा को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन गम इतना गहरा है कि कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि अनुपमा की गैरमौजूदगी में शाह और कोठारी परिवार कैसे खुद को संभालते हैं। माना यह जा रहा है कि राही और प्रेम, जिन पर वसुंधरा लगातार बच्चा पैदा करने का दबाव बना रही थी, वो दोनों ही अब इस बच्चे को पालेंगे। राही अब खुद महसूस कर पाएगी कि उसकी मां ने कैसा महसूस किया होगा जब एक गोद ली बच्ची को हद से ज्यादा प्यार दिया और उसने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया।
